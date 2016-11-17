CIS: incontro ‘Cinema e Teatro, omaggio a Giorgio Albertazzi’

Giovedì 17 Novembre 2016, alle ore 18, nel Salone della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontro “Cinema e …” – Sezione “Leopoldo Trieste”, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove Cinema e Teatro, omaggio a Giorgio Albertazzi nell’interpretazione di “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar. Il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, responsabile sezione cinema del Cis, attraverso video proiezione, illustrerà l’itinerario biografico e l’interpretazione teatrale di uno dei più grandi attori italiani, attivo per decenni sulle scene. Albertazzi è stato importante regista, drammaturgo, poeta nonché importante protagonista di sceneggiati di grande successo. E’ venuto a mancare il 28 maggio 2016.