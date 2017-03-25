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CIS: incontro letteratura del novecento

Giovedì 30 marzo l'Università per Stranieri Dante Alighieri ospita un incontro su Pirandello e Alvaro con il Centro Internazionale Scrittori

25 Marzo 2017 - 12:58 | di Federica Geria

Libro di poesia con penna stilografica: l'omaggio dell'Anassilaos al poeta reggino Nicola Giunta

Giovedì 30 Marzo 2017 – Ore 16.45 – Università per Stranieri “D. Alighieri” – Reggio Calabria 

Centro Internazionale Scrittori della Calabria congiuntamente con il Rhegium Julii e con la collaborazione del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne – Università di Messina

LETTERATURA DEL NOVECENTO

PIRANDELLO E ALVARO

Saluti: Chiar.mo Prof. Salvatore Berlingò – Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di R. C.

Dott. Giuseppe Bova – Presidente dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria

Prof.ssa Mafalda Pollidori – Direttivo del Rhegium Julii

Relatori: Chiar.ma Prof.ssa Paola Radici Colace, Professore Ordinario di Filologia Classica-Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne- Università di Messina, Presidente Onorario del CIS, Componente del Comitato Scientifico – (PIRANDELLO: SPAZIO E TEMPO DALLA FISICA AL NICHILISMO) – Chiar.mo Prof. Giuseppe Rando – Ordinario di Letteratura Italiana – Università di Messina – Responsabile di Italianistica e Componente del Comitato Scientifico del CIS – (L’ULTIMO CORRADO ALVARO TRA POLITICA, GIORNALISMO E LETTERATURA)

Conduce: Dott.ssa Loreley Rosita Borruto – Presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS

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