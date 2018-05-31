Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici e il Centro di Documentazione europea iniziano un nuovo ciclo di conferenze dal titolo “Dialoghi sull’Europa”. Venerdì 1 giugno 2018, alle ore 16:45, nei locali della Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, si svolgerà il primo incontro “L’uomo, la tecnica e la globalizzazione”. Dopo i saluti dei presidenti dei sodalizi, Raffaele Cananzi, presidente dell’ISESP e Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, si procederà con gli interventi di Giuseppe Verdirame, direttore dell’ISESP e di Daniele M. Cananzi, responsabile accademico CDE dell’ISESP. Relazionerà Antonino Monorchio, prof. di Psicologia sociale presso l’Unistrada di Reggio Calabria.