Giovedì 17 maggio, nel ciclo Quattro passi nel mondo antico, una conversazione sulla continuità tra passato e presente

Nell’ambito del ciclo di incontri “Quattro passi … nel mondo antico” ideato e diretto dalla prof.ssa Maria Quattrone, giovedì 17 maggio 2018, alle ore 18:00, nella sala parrocchiale della chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori organizza la conversazione “Passato e presente: mutamenti nella continuità”. Introduce Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis, relazionerà Lina Anzalone, già docente di Italiano e Latino presso l’Istituto Magistrale “T. Gulli” di Reggio Calabria.