CIS: I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri

Nella ricorrenza dei settanta anni dalla nascita della Repubblica italiana, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove un ciclo di conferenze sul tema “I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri”. Mercoledì 25 gennaio 2017, alle ore 16.45, presso la Sede Centrale della Biblioteca comunale “De Nava” di Reggio Calabria si svolgerà il quarto incontro dal titolo “Giovanni Gronchi, il Presidente della svolta del Centrosinistra”. Relatore dell’evento sarà il Prof. Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Componente del Comitato Scientifico del Cis. Giovanni Gronchi fu fautore della collaborazione dei socialisti al governo e, sulla scia dei due predecessori, fu un lungimirante sostenitore dell’Europa come forza di equilibrio e di pace.