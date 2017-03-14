Il Cis promuove la tavola rotonda ‘La rivoluzione russa e Marx’

In occasione della ricorrenza del centenario della rivoluzione russa, uno degli eventi più rilevanti di tutto il ventesimo secolo, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 15 marzo 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “De Nava”, Sede Centrale di Reggio Calabria, promuove la tavola rotonda di Filosofia “La rivoluzione russa e Marx”. Intervengono: dott. Franco Iaria (Scienze politiche), prof.ssa Francesca Saffioti (Docente di Filosofia), prof.ssa Emilia Serranò (già docente di Filosofia). Modera il prof. Gianfranco Cordì (docente di Filosofia). I partecipanti alla tavola rotonda analizzeranno le cause di questo importante evento, ma anche e soprattutto, il pensiero di Marx, il padre del materialismo storico che ha definito tutte le attività umane “sovrastrutture” che dipendono dalla “struttura” principale, l’economia, la quale influenza politica, cultura e tutte le altre espressioni della società umana.