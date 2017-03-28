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Il Cis promuove la tavola rotonda ‘Seconda Guerra Mondiale’

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria organizza alla Biblioteca De Nava un confronto tra storici sul mancato intervento degli alleati

28 Marzo 2017 - 14:33 | di Federica Geria

Manifesto della tavola rotonda sulla Seconda Guerra Mondiale del CIS Calabria

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 29 marzo 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, nel contesto del ciclo di eventi dedicati alla storia, organizza la tavola rotonda “Seconda Guerra Mondiale: perché gli alleati non intervennero per fermare lo sterminio degli ebrei?”. Partecipano: prof. Giuseppe Marcianò, storico, saggista; dott. Franco Iaria, studioso di storia, saggista. Modera il dibattito l’avv. Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo Studi Scientifici.

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