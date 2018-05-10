Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di R. C. e in collaborazione con Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Circolo culturale Rhegium Julii, Archivio di Stato di Reggio Calabria, Casa Editrice Falzea, Coordinante Associazioni Combattentistiche D’Arma e Similari, presieduto e coordinato dal Presidente Nicola Pavone, Capitaneria di Porto Direzione Marittima di Reggio Calabria, Lega Navale Italiana Sezione R. C., Associazione Nazionale Marinai D’Italia, Istituto del Nastro Azzurro Fra Combattenti Decorati al V. M., Federazione Provinciale di Reggio Calabria, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione Provinciale di Reggio Calabria, venerdì 11 maggio 2018, alle ore 16:30, presso la Sala conferenze del Palazzo “C. Alvaro” città Metropolitana di Reggio Calabria, promuove l’evento “11 Maggio 1918 – 11 Maggio 2018”, centenario dell’affondamento del transatlantico “Verona”, avvenuto nelle acque antistanti la spiaggia di Calamizzi. Saluto autorità presenti e dei rappresentanti delle associazioni partecipanti. Relazionerà lo scrittore Agazio Trombetta. Il volume “Fronte marittimo meridionale d’Italia”, Falzea Editore, del prof. Trombetta con l’ausilio di fonti archivistiche inedite, civili e militari, approfondisce le vicende storiche legate alla Grande Guerra nel territorio reggino e nel “Fronte Marittimo Meridionale d’Italia”. Dall’esame dei documenti emerge un singolare spaccato della vita reggina in quegli anni, che l’Autore descrive facendoci rivivere problemi, paure, ansie e attese di quei momenti tristi.