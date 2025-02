Congresso CISL FP a Reggio: Vincenzo Sera rieletto Segretario Generale

Si è celebrato il 12 febbraio, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, il VII Congresso della CISL Funzione Pubblica del territorio.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti sindacali e istituzionali, tra cui:

Erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui:

Un congresso di grande rilevanza, che ha visto la partecipazione di 73 delegati provenienti da tutta la Provincia di Reggio Calabria, in rappresentanza delle Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità Pubblica e Privata e Terzo Settore.

Il Consiglio Generale della CISL Funzione Pubblica ha riconfermato Vincenzo Sera come Segretario Generale.

Accanto a lui, sono stati eletti Christian Larosa e Marina Panella come Segretari Provinciali.

La riconferma di Vincenzo Sera è il frutto di un impegno costante e trentennale all’interno della CISL, durante il quale ha sempre lavorato con serietà e dedizione a difesa dei lavoratori.

“Sera ha registrato l’unanimità dei consensi, grazie all’intenso lavoro e alla sua professionalità sindacale, dimostrata in oltre trent’anni di attività.”

Dipendente dell’Avvocatura dello Stato presso la sede distrettuale di Reggio Calabria, Sera ha maturato una lunga esperienza sindacale, ricoprendo vari incarichi dal 1995 a oggi.

Il VII Congresso della CISL FP di Reggio Calabria ha rispettato lo Statuto e il Regolamento, registrando un’importante presenza di giovani dirigenti sindacali.

Tra questi, i neo eletti Segretari Provinciali:

Durante il congresso, il Segretario Generale Vincenzo Sera ha aperto il dibattito con una relazione che ha toccato temi cruciali per il sindacato e il pubblico impiego.

Ha inoltre ricordato il passaggio di testimone a livello nazionale, con le dimissioni del Segretario Generale Luigi Sbarra per il raggiungimento del limite di età.

“Il Congresso è un momento di sintesi, verifica e programmazione. Un’occasione per riflettere sul passato, ma soprattutto per progettare il futuro del pubblico impiego in Italia.”