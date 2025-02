Reggio, la Chiesa della Graziella torna a splendere: iniziati i lavori di restauro dell’altare

L’Associazione Ulysses e la Parrocchia di S.Maria di Loreto sono liete di annunciare l’avvio dei lavori di restauro dell’altare tardo barocco della Chiesa della Graziella in Sbarre.

L’intervento di restauro è finanziato per il settanta per cento dell’importo previsto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania nell’ambito del Bando Patrimonio da salvare “Cantieri Aperti” per conoscere ed amare l’arte. In questi giorni è stato completato l’iter autorizzativo del progetto che consente l’allestimento del cantiere e l’inizio delle operazioni conservative con l’alta sorveglianza della Soprintendenza.

La Chiesa della Graziella: un tesoro tardo barocco di Reggio Calabria

La chiesa di S. Maria delle Grazie detta “Graziella” costituisce un unicum in città di architettura chiesastica tardo barocca; il suo valore culturale, quale espressione della storia e dell’architettura religiosa del XVII sec., è stato riconosciuto e dichiarato con D.M. 11.02.1980.

E’ sorta come chiesa extraurbana in mezzo ai giardini della contrada Sbarre (1691), quale simbolo della devozione dei “giardinari” che hanno voluto così ringraziare la Vergine Maria per essere scampati all’alluvione del 1641. Le vicende che hanno riguardato la chiesa nelle epoche successive alla sua costruzione hanno visto l’alternarsi di periodi di decadenza e abbandono. Acquisita dal Comune e restaurata negli anni’90, oggi si presenta bisognevole di importanti e urgenti opere di restauro, riguardanti principalmente le strutture murarie e la copertura, finalizzate alla salvaguardia del suo valore testimoniale.

Il Comune dopo il complesso intervento di restauro negli anni ’90 ne ha disposto nel 2000 la concessione in comodato d’uso alla Parrocchia di S. Maria di Loreto perché vi fosse ripristinato il culto.

Le importanti opere di restauro dell’edificio di culto eseguite in quegli anni non hanno riguardato l’altare e, pertanto, l’intervento che sta per essere avviato, divenuto improcrastinabile per le pessime condizioni di conservazione degli stucchi,è un atto di responsabilità sociale che coinvolge l’intera comunità cittadina.

I lavori saranno eseguiti dalla società Desta Industrie s.r.l.- Divisione Artium con sede in Settingiano (CZ). Un ringraziamento particolare per la sensibilità dimostrata va al sig. Francesco Siclari titolare dell’omonima impresa edile che offre gratuitamente l’allestimento del ponteggio.

Un progetto inserito nella candidatura di Reggio Calabria a Capitale della Cultura 2027

L’avvio dei lavori è testimonianza tangibile dell’impegno fin qui profuso dall’Associazione Ulysses per promuovere la conservazione del prezioso altare. Questo impegno proseguirà con maggiore intensità nei prossimi mesi con iniziative finalizzate alla conoscenza di questa importante risorsa culturale della città tuttora poco conosciuta nonostante le potenzialità dei locali attigui di recente rimessi in sesto e utilizzati per eventi natalizi.

Le risorse al momento disponibili non consentiranno di affrontare l’altrettanto urgente intervento di risanamento delle murature perimetrali della chiesa per il quale occorrono contributi istituzionali. Si confida inoltre nella partecipazione della comunità del quartiere alle attività socioculturali che verranno programmate nel corso del “cantiere aperto”, di concerto con la Parrocchia, con il Comune e con altre Associazioni culturali.

La Graziella è anche inserita nel dossier a supporto della candidatura della Città a Capitale della Cultura 2027. A partire dal prezioso altare restaurato si costruirà un programma di attività culturali e di aggregazione sociale e itinerari cittadini per la conoscenza delle testimonianze dell’arte barocca (XVII/XVIII sec.)

Hanno confermato la loro presenza tra gli altri il parroco della Chiesa di Loreto don Stefano Ripepi, il cappellano della Graziella don Umberto Lauro, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, Rappresentanti della Ditta Desta Artium, il titolare dell’Impresa Siclari.