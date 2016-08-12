Cittá del codex 2016: Raf in concerto a Rossano

CITTÀ DEL CODEX 2016, entra nel vivo la programmazione socio-culturale estiva.

Dopo il successo straordinario di ieri (mercoledì 10 agosto) nel Chiostro di Palazzo San Bernardino con Mogol, domani, venerdì 12 agosto, LUCI D’ESTATE, la serata evento nel ricordo dell’alluvione del 2015. La grande musica continuerà ad emozionare con L’AMORE MERITA di Verdiana Zangaro, Peppe Voltarelli (SABATO 13) e l’atteso concerto di Ferragosto con Raf in Piazza Steri.

Luci d’estate, la serata nel ricordo dell’alluvione

Venerdì 12 agosto, dalle ore 21.00 nella piazza antistante Torre S. Angelo, avrà luogo la serata dedicata al ricordo dell’alluvione che, lo scorso anno, ha ferito gravemente il territorio di Rossano e Corigliano. Saranno presenti, oltre al Sindaco Mascaro, anche l’Arcivescovo Giuseppe Satriano ed il Presidente dell’ Associazione 12 Agosto 2015, Ercolino Ferraina.

L’Amministrazione Comunale e l’Associazione 12 agosto 2015 consegneranno una creazione artistica, realizzata da Ferraina,all’Arcivescovo di Rossano in segno di riconoscenza per il sostegno dimostrato alla popolazione.

Verrà donata un’opera d’arte, creata per l’occasione dall’artista Danila Cerasoli, anche a Don Pino Straface per la Charitas. Contestualmente, in Piazza Nassiria ed in Piazza dell’Angelo del Mare, saranno installate due mostre fotografiche sull’alluvione.

A seguire si terrà lo spettacolo musicale L’AMORE MERITA di Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Simonetta Spiri e Roberta Pompa. Dalle 24 lo show itinerante di Eusebio Martinelli e della Gipsy Orkestar procederà verso le zone più colpite dal disastro ed ogni lido lancerà in cielo 30 lanterne. In zona Momena si esibiranno i Savoia Brothers Blues oF River.

Sabato 13 agosto le Piazze della musica

Sabato 13 agosto sarà protagonista il centro storico, animato dalla musica etnico-popolare per la 5ª edizione de Le piazze della musica Alle 21.30 in Piazza Duomo si esibiranno i Centonove Band con Antonio Bevacqua& Friends, alle 22, in Piazzetta Derosis, gli Etnikantaro con i ritmi della pizzica. Alle 22.30 invece, in Piazza Steri, inizierà il concerto di Peppe Voltarelli.

Domenica 14, alle 21.30, la compagnia 8e9 CODEX calcherà il palco di Piazza Steri con lo spettacolo comico in vernacolo rossanese Riunion E Gurpe E Mort E Gaddine. Lunedì 15 sarà invece il momento del tradizionale concerto di Ferragosto con Raf.