Big Mama, Dolcenera, Paolo Belli e non solo: festività di concerti a Reggio e provincia

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sta per concludere il 2024 con una serie di eventi musicali imperdibili, che proseguiranno anche all’inizio del 2025.

Dopo il successo delle scorse settimane, con la musica popolare e le emozioni dei concerti gospel natalizi, e le luci scintillanti del DroneShow “Reggio sei un incanto” che hanno illuminato il Lungomare di Reggio, la Città Metropolitana celebra l’ultimo weekend dell’anno con un doppio concerto in Piazza Italia a Reggio Calabria, sotto la direzione artistica del promoter Ruggero Pegna.

Appuntamenti musicali di fine anno

Venerdì 27 dicembre, la Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore si esibirà con la storica formazione al gran completo. Il giorno successivo, il 28 dicembre, sarà la volta del concerto di Dolcenera con la sua band.

Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 19:00, con ingresso gratuito, e saranno preceduti dalle esibizioni di Michele Bruzzese, giovane talento di Melicucco, e del cantautore reggino Lio, reduce dal successo al Festival di Castrocaro.

Eventi in tutta la Città Metropolitana

Oltre agli appuntamenti reggini, la Città Metropolitana ha organizzato eventi musicali in vari comuni. Tra i principali, il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band il 30 dicembre al Teatro Tenda di Siderno, e il BigMama Special ShowCase a Cinquefrondi lo stesso giorno. Il 2 gennaio, l’Orchestra Senocrito si esibirà alla Casa della Cultura di Locri, mentre il 4 gennaio, a Polistena, sarà la volta di Nesli.

Concerto di Capodanno

Il programma culminerà il 1 gennaio 2025 con il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, alle ore 18:00. Il concerto vedrà protagonisti il Coro Lirico Francesco Cilea, diretto dal Maestro Bruno Tirotta, e l’Orchestra del Teatro Cilea, diretta dal Maestro Alessandro Tirotta, con un programma musicale che includerà le opere di Strauss, Mascagni, Puccini e Verdi.

Le parole delle autorità

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha sottolineato come questi eventi siano parte di un più ampio progetto culturale volto a destagionalizzare l’offerta turistica e culturale, portando eventi di alto livello non solo nel capoluogo, ma anche nei comuni della zona ionica e tirrenica.

Il Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio ha evidenziato l’importanza della cultura come strumento di crescita e sviluppo per il territorio, mettendo in luce i successi derivanti dalla collaborazione tra istituzioni e realtà culturali.