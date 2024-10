Cittanova, al via la terza edizione del Villaggio ecologico di Piana Eco Festival

“Energia e ambiente: beni comuni” è il tema della terza edizione del Villagio ecologico di Piana Eco Festival, l’atteso appuntamento che si svolgerà presso la Villa Comunale “C. Ruggiero” di Cittanova nei giorni 1-2-3 Settembre 2017, sotto la direzione artistica del regista e autore televisivo Sergio Malatesta. Il progetto promosso dal 2015 dall’Associazione culturale EcoPiana, finalizzato alla sensibilizzazione sui temi del rispetto dell’ambiente e del territorio, delle buone pratiche del riciclo e della riduzione degli sprechi, si arricchisce quest’anno di nuove e significative tematiche e di importanti collaborazioni.

L’obiettivo di questa terza edizione – organizzata con il patrocinio del Comune di Cittanova, della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, dell’Università della Calabria, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e di Legambiente e con la collaborazione di varie realtà associazionistiche – sarà riflettere sul binomio strategico, dal punto di vista fisico, ecologico e sociale, tra ambiente ed energia. Tre intense giornate di incontri, dibattiti, laboratori, esposizioni, eventi culturali, per un ricco confronto con scienziati, studiosi, intellettuali, amministratori e politici provenienti da tutta Italia. Ad essere analizzate le prospettive scientifiche, economiche e sociali dell’ormai imprescindibile passaggio dal sistema basato sulle fonti non rinnovabili a un sistema “sostenibile”.

Un percorso che sarà guidato dalle più recenti ricerche in questa direzione portate avanti dall’Università della Calabria, dall’Università di Salerno e dall’Università Federico II di Napoli; di particolare interesse il focus sulla domotica del Laboratorio Smart Home, con la presentazione di un modello di casa automatizzata, curato dal Centro Studi Smart City del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale dell’Unical; sarà poi possibile assistere alle attività dimostrative e interattive dei Dipartimenti di Chimica e Tecnologie Chimiche dell’UniCal, dedicati in particolare alla relazione tra patrimonio marino e sostenibilità ambientale, e conoscere l’importante spinoff accademico “Sigmawater”, che si occupa di ingegneria idraulica sostenibile, facente capo al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Unical. L’Associazione Futuro Solare Onlus di Siracusa Festival presenterà, nel corso della tre giorni, il proprio lavoro sulla speciale vettura ecosostenibile costruita dal gruppo, grazie anche a una stampante 3D.

Dibattito aperto poi con eminenti personalità del mondo accademico, economico e politico nelle Tavole rotonde in programma, “Energia – Ambiente: beni comuni”, “I protagonisti dell’energia”, “Il futuro dell’Energia e dell’Ambiente”.

Spazio come di consueto anche all’educazione dei più piccoli, con le divertenti attività di “Burattinando. Fare burattini riciclando” a cura di Legambiente Reggio Calabria Città Metropolitana, e Re Mida Bologna Terre d’Acqua, per i più grandi invece i Laboratori di Riciclo creativo curati dall’Associazioni Solidal’è onlus.

In programma, ancora, il percorso naturalistico guidato a cura del Parco Nazionale dell’Aspromonte, alla scoperta delle rare bellezze del nostro territorio e la Mostra fotografica “Coste e Fiumi – paesaggi in mutazione” curata da Legambiente e dall’Ordine degli Architetti di Roma.

Si conclude inoltre, con la premiazione presso il Cinema Teatro “R. Gentile”, il concorso video lanciato dall’Associazione EcoPiana “BestGreen Buone pratiche per l’ambiente” che ha visto il coinvolgimento di numerosi partecipanti, studenti e non, da tutta Italia, che precederà sabato sera la proiezione del mediometraggio” Asphyxia”, vincitore dell’ultima edizione del “Global Short Film Awards” a Cannes come Best Action Film, e l’incontro con la regista Alessandra Angeli.

La sezione gastronomica del Festival invece prevede il Cooking show dello Chef Gaetano Alia, mentre il programma artistico si concluderà con gli scoppiettanti ritmi di due coinvolgenti gruppi musicali, i Karma e i Bamboo; questi ultimi con i loro strumenti costruiti con oggetti di riciclo trascineranno il pubblico tra sonorità reggae pop ed elettroniche.

“Piana Eco Festival – afferma il direttore artistico Sergio Malatesta, autore televisivo Rai di programmi come Linea Verde, Uno mattina, e regista del noto film documentario “Green Generation” – è una iniziativa di liberi cittadini che si presta a svolgere un ruolo di Servizio al Territorio, intervenendo sui temi di interesse comune non solo locale ma anche globale. Un passo importante per ripulire l’ambiente è un passo anche verso la legalità, base per costruire un mondo più pulito e più giusto. Perché le risorse, l’energia e la salute del Pianeta sono Beni Comuni, non solo della nostra specie, ma di tutte le specie viventi in questo istante e nell’avvenire”.

“Siamo veramente orgogliosi del lavoro svolto in questi anni dall’Associazione – dichiara la presidente Carmela Guerrisi. – Abbiamo allargato i nostri campi di azione e la rete di collaborazioni e partnership, siamo sicuri di stare contribuendo fattivamente alla nascita di una nuova coscienza ecologica per la nostra terra e per il nostro futuro”.

PROGRAMMA

Venerdì 1 Settembre

Ore 17.00 – Apetura Villaggio Ecologico

Saluti

Francesco Cosentino Sindaco Comune di Cittanova

Girolamo Marchese Assessore all’Ambiente Comune di Cittanova

Giuseppe Bombino Presidente Ente Parco dell’Aspromonte

Sergio Malatesta Direttore Artistico Piana Eco Festival

Carmela Guerrisi Presidente Associazione culturale EcoPiana

Dalle ore 17.00 – Laboratorio Smart Home a cura di Centro Studi Smart City Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale Unical

Dalle ore 17.00 – Mercatino a Km0 a cura di Coldiretti

Attività Dimostrative e Interattive a cura di Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche Unical

Attività Dimostrative e Interattive a cura di Sigmawater Dipartimento di Ingegneria Civile Unical

Ore 17.30 – Laboratorio “Burattinando. Fare burattini riciclando” a cura di Paola Nasti Legambiente Reggio Calabria Città Metropolitana

Ore 17.30 – Laboratorio di Riciclo creativo a cura dell’Associazione Solidal’è onuls

Ore 18.00 – Tavola rotonda “Energia – Ambiente: beni comuni”

Alessandra Crispini Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche Unical

Silvia Mazzuca Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche Unical

Massimo La Deda Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche Unical

Salvatore Falco Sigmawater Dipartimento di Ingegneria Civile Unical

Walter Cricrì Agronomo

Cesare Berlingeri Artista

Modera Nuccio Barillà Giornalista – Direttivo nazionale Legambiente

Ore 22.00 – Piazza Calvario

Spettacolo musicale I Karma

Sabato 2 Settembre

Ore 16.00 – Laboratorio per bambini a cura di Re Mida Bologna Terre d’Acqua

Dalle ore 17.00 – Laboratorio Smart Home a cura di Centro Studi Smart City Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale Unical

Attività Dimostrative e Interattive a cura di Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche Unical

Attività Dimostrative e Interattive a cura di Sigmawater Dipartimento di Ingegneria Civile Unical

Attività Dimostrative e Interattive a cura dell’Associazione Futuro Solare Onlus

Ore 18.00 – Tavola rotonda “I protagonisti dell’energia”

Livio De Santoli Università La Sapienza

Vincenzo Di Bella presidente Associazione Futuro Solare Onlus

Gianfranco Rizzo eProLab Università di Salerno

Carlotta Ferrozzi Associazione Funamboli Remida Bologna Terre d’Acqua

Direzione tecnica Newtron Engineering Srl

Modera Sergio Malatesta Direttore artistico Piana Eco Festival

Ore 20.00 – Cinema Teatro “R. Gentile”

Premiazione del Concorso BestGreen Buone pratiche per l’ambiente

Ore 21.15 – Cinema Teatro “R. Gentile”

Proiezione del mediometraggio Asphyxia di Alessandra Angeli

Sarà presente la regista del film

Domenica 3 Settembre

Ore 10.00 – Percorso naturalistico guidato a cura del Parco Nazionale dell’Aspromonte

Ore 10.30 e ore 16.30 – Laboratorio per bambini

a cura di Re Mida Bologna Terre d’Acqua

Dalle ore 17.00 – Laboratorio Smart Home a cura di Centro Studi Smart City Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale Unical

Attività Dimostrative e Interattive a cura di Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche Unical

Attività Dimostrative e Interattive a cura di Sigmawater Dipartimento di Ingegneria Civile Unical

Attività Dimostrative e Interattive a cura dell’Associazione Futuro Solare Onlus

Ore 18.00 – Tavola rotonda “Il futuro dell’Energia e dell’Ambiente”

Livio De Santoli Università La Sapienza

Gino Mirocle Crisci Rettore Università della Calabria

Natale Arcuri Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale Unical

Alfredo Sguglio Direttore Centro Studi Smart City Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale Unical

Domenico Coiro Università di Napoli

Girolamo Guerrisi Eco Piana s.r.l

Francesco Cosentino Sindaco di Cittanova

Giuseppe Bombino Presidente Ente Parco dell’Aspromonte

Antonella Rizzo Assessore all’Ambiente Regione Calabria

Ivan Catalano Camera dei Deputati

Gaetano La Legname Presidente Mobility r-Evolution

Modera Sergio Malatesta Direttore artistico Piana Eco Festival

Ore 20.30 – Piazza Calvario

Cooking show di Gaetano Alia Chef

Ore 22.30 – Piazza Calvario

Spettacolo musicale Bamboo