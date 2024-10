Leo Club Polistena “Brutium” dona accessori al Liceo Artistico Gerace

Il Leo Club Polistena “Brutium” si avvicina ancora di più alle realtà scolastiche della sua area di competenza con la donazione, effettuata la mattina di mercoledì 29 marzo alle ore 11:30, di otto cavalletti per il disegno, quattro tele e una penna grafica al Liceo Artistico “Vincenzo Gerace” di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. L’evento, i cui promotori sono stati i soci LeoCarmelo Milicia, Michele Bianchi, Rosario Milicia e il Presidente Giuseppe Pronestì, si è svolto presso un’aula artistica in presenza degli studenti della quinta classe dell’istituto. Il tutto è stato reso possibile con il grande impulso e la forte volontà di aiutare la scuola del dirigente scolastico Angela Maria Colella e della professoressa Giovanna Fonti.

In particolare la dirigente, dimostrando grande vicinanza e collaborazione con gli studenti, durante la donazione da lei tanto voluta si è soffermata moltissimo sull’importanza del Liceo Artistico: “In questo momento storico una scuola come questa ha un’importanza enorme, sia perché forma gli studenti dandogli la possibilità di potersi inserire più facilmente nel mondo del lavoro, sia perché l’avvento delle nuove tecnologie non può che dare un ruolo ancora più centrale ad una scuola che fa grande uso di diversi strumenti.”

Il socio Leo Carmelo Milicia, nonché ex rappresentante dell’Istituto “Vincenzo Gerace”, si è detto molto soddisfatto dell’iniziativa con le seguenti parole: “sin da quando ho proposto questa donazione al mio Leo Club ho spinto molto perché si realizzasse. Tengo moltissimo a questo istituto il quale mi ha formato come studente e come cittadino; inoltre ritengo sia molto importante avere sempre più strumenti necessari ad aumentare quanto più possibile la qualità dell’attività degli studenti, in particolare se si tratta di un liceo artistico dove ciò è fondamentale. Questo è solo il primo atto, delle iniziative riguardanti le scuole, che ci siamo prefissati di portare a termine prima della fine di questo anno sociale.”

Non potevano mancare parole di profonda soddisfazione dal Presidente del “Briutium” Giuseppe Pronestì: “Questa iniziativa non è altro che la naturale conseguenza della nostra grande attenzione per gli istituti scolastici del nostro territorio. Il voler incentrare il mio anno sociale sulla cultura è stata una scommessa di cui, iniziativa dopo iniziativa, stiamo raccogliendo i frutti, sotto forma dell’importante contributo alla crescita della nostra comunità. Ringrazio Carmelo Milicia, Rosario Milicia e Michele Bianchi, tre soci, nonché figli del Gerace anch’essi, che con il loro grande lavoro hanno reso possibile questa donazione.”

La donazione del 29 marzo si inserisce in un quadro più ampio di strette collaborazioni tra il Leo Club di Polistena e le scuole cittanovesi, iniziato l’anno scorso con il convegno sulla disinformazione sul web, sempre presso il Liceo “V. Gerace”, e continuato quest’anno con la presentazione del libro “Stin nel mondo di Arlok”, presso la biblioteca comunale. La collaborazione andrà avanti con un convegno sulla sicurezza stradale che si terrà nella seconda metà di aprile nel paese del reggino.

Michele Bianchi

Stampa Leo Club d’Area Calabria – Distretto Leo 108Ya