CityNow a tu per tu col make up artist reggino Dario Caminiti

Classe 1990, look impeccabile, Dario Caminiti è un giovane truccatore reggino, che si afferma sempre più nel campo del make up, a livello non solo regionale, ma anche nazionale.

Numerose le collaborazioni con fotografi, case di moda, modelle, brand, che lo portano a muoversi in varie regioni di Italia.

Oggi Dario, eccellenza reggina del make up, che proprio in questo momento si trova impegnato a Milano, durante la settimana della Woman Fashion Week, si racconta a CityNow, parlandoci della sua passione e dei suoi progetti.

Allora Dario, quando e come nasce la tua passione per il make up?

“La mia non è una passione nata esclusivamente per il make up, c’è un percorso più ampio dietro. Fin da piccolo nutrivo amore per tutto ciò che facesse parte dell’arte, del mondo creativo in genere, dal disegno ai colori. Ho avuto sempre questa predisposizione innata nei confronti del mondo grafico ed artistico. Da bambino passavo molto tempo a disegnare, scarabocchiare, sempre con fogli e colori tra le mani. Questa predisposizione si è trasformata poi in una vera e propria passione, tanto che non ho esistano a scegliere determinati studi scolastici ed universitari, ho frequentato il Liceo Artistico Mattia Preti e dopo l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. Crescendo poi mi sono rivolto anche alla danza, ho fatto 13 anni di ballo agonistico di coppia e durante l’età adolescenziale mi hanno proposto qualche sfilata di moda. Tra il ballo, dove l’estetica conta moltissimo, e anche grazie a qualche backstage delle sfilate, vedevo spesso come truccavano, e così ho inteso il make up come arte. Dunque, il colore acrilico per me è diventato fondotinta, la polvere di gessetto è diventata ombretto, è questa l’assonanza che faccio! Con l’università ho studiato determinate materie anatomiche, così si è unito il tutto, e mi faceva davvero felice dipingere il volto di una donna, invece che ricrearlo col chiaro scuro, su un foglio, mi dava molta più soddisfazione, da un volto totalmente struccato, tirare fuori le caratteristiche, tramite il trucco. Da lì ho avuto sempre più entusiasmo e gratificazioni, mi faceva felice e ho deciso di intraprendere questo percorso.”