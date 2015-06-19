CityNow a tu per tu con il rapper reggino SkorpiOne

di Federica Geria – Cappello con visiera, pelle tatuata, catena al collo e tanta energia. Classe 1995, Giuseppe Morabito, in arte SkorpiOne, lancia oggi il suo nuovo singolo “Stessa sostanza”, primo estratto con video ufficiale dell’ultimo Mixtape del 2015 “Punte Di diamante”.

SkorpiOne, reggino doc e giovanissimo rapper esordiente, racconta a CityNow.it della sua profonda passione per il rap e del suo percorso musicale:

“Tutto iniziò in seconda media, in una gita scolastica, quando ebbi il mio primo walkman…i primi lettori CD tascabili! Stavo ascoltando il disco di 50 cent, 24 Shots, il mio primo disco rap. Cominciai scherzando a rappare sopra le canzoni che stavano all’interno del disco, così nacque questa passione, che coltivai negli anni e che continuo ancora a coltivare.”

Qualche tempo dopo, emerge proprio la parte artistica di Giuseppe, SkorpiOne, il quale inizia così a scrivere e comporre i propri brani:

“Ho cominciato per caso, prendendo basi da internet, scrivendo qualche cosa sopra. La registravo col cellulare e la caricavo su MySpace. Il primo singolo registrato con un microfono che avevo in casa fu ”Lo skorpiOne di strada” (2011) …anche se il livello era ancora molto basso! Più canzoni scrivevo e registravo, anche se molte erano veramente squallide” – racconta ironicamente – “più ero spinto a migliorarmi e riuscivo ad espormi attraverso i testi. Questa cosa mi esaltava molto, visto che non ero una persona tanto aperta e non parlavo mai con nessuno.”

Perché il nome d’arte SkorpiOne

Un corpo allungato, una coda segmentata che culmina con un pungiglione fatale, lo scorpione, in natura fa parte degli artropodi velenosi. Ma contemporaneamente un segno zodiacale, che secondo l’astrologia, delinea le persone misteriose, ambiziose, dotate di un fascino a volte sinistro, orgogliose e sensibili.

Giuseppe spiega la scelta di questo nome d’arte, SkorpiOne, un simbolo di forte impatto che suscita immediatamente grande curiosità:

“Veleno, tutto il veleno che mi ha dato la gente negli anni! Oltre ad essere il mio segno zodiacale, ho una grande ammirazione per questo insetto: da ragazzino giravo ogni angolo, ogni luogo alla ricerca di uno scorpione, per poterlo prendere a portarlo a casa.”

Il nuovo singolo Stessa sostanza

Il 12 Luglio 2015, il giovane cantante lancia il suo nuovissimo singolo “Stessa sostanza”, e sceglie gli studi di CityNow.it per le riprese del suo official video, ottenendo così un risultato eccellente, grazie anche alla destrezza del video maker Sergio Puglia.

“ ‘Stessa sostanza’ è un brano che ho scritto qualche mese fa, quando stavo a Milano. Rappresenta un poco me, un mio stile di vita, uno sfogo. Posso dire che questa è una canzone autobiografica, quello che voglio trasmettere alla gente col brano non è un messaggio, ma una riflessione, che attira l’ascolto di esterni che si rispecchiano in queste parole…per ragionare sulla strada che si vuole intraprendere.”

Per quanto riguarda i lavori futuri, svela: “Il mio progetto è il Mixtape ‘Punte di diamante’, a cui sto ancora lavorando. ‘Stessa sostanza’ è una presentazione proprio di questo progetto. Ci saranno tantissimi artisti reggini ed esterni tra cui, Vacca, grandissimo artista che mi sta insegnando moltissimo, StitchOne, Venis, Maso, Arry, Cresh, Ritmo.”

Reggio Calabria e le radici del rap

SkorpiOne, nato e cresciuto a Reggio Calabria si dichiara fiero delle proprie appartenenze:

“Le mie origini influenzano quasi tutto il mio percorso artistico. Tutti i miei amici che fanno rap sono reggini ed è una cosa molto positiva. Una sorta di gavetta, dove interagisci con i ragazzi, scrivi testi, freestyle, è un grandissimo allenamento per tutti quanti, perché migliori divertendoti con gli amici di tutti i giorni. Posso dire che se sono arrivato a migliorare è grazie a Reggio, tra complimenti, e sopratutto critiche!”

Visita la pagina ufficiale di Skorpione: clicca qui.

Vedi il video ufficiale di “Stessa sostanza”!