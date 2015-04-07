CityNow incontra la nuova scuola hip-hop italiana

Tre protagonisti dell'hip-hop italiano ospiti alla Luna Ribelle per la serata MTV Spit Tour: Shade, Nerone e Fred De Palma si raccontano tra album e nuovi progetti

di Didi Labate – Avete visto o letto “Alice nel paese delle Meraviglie”? La maggioranza di voi avrà risposto ‘si’. Se per caso la risposta è negativa o la memoria vi fa brutti scherzi vi ricorderò io un passaggio, quando Alice si ritrova da sola, nel bel mezzo della foresta. Scorge un tavolo apparecchiato dal quale vengono non pochi rumori molesti; si avvicina con fare sospetto e conosce alcuni bizzarri personaggi, costretti a prendere il thè in eterno.

Fanno tutti un gran baccano: gridano, ridono, imprecano e cambiano continuamente posto.

Vi chiederete perché ho iniziato raccontandovi questo pezzo di storia per bambini. La risposta è semplice: per procurare il materiale dell’intervista mi è capitato di vivere una scena molto simile.

La serata MTV Spit Tour alla Luna Ribelle

Luna Ribelle. Sabato 4 Aprile. Ore 23:30. Tavolo apparecchiato per 8 persone. Precisamente 8 uomini tra i 20 e i 30 anni. A un occhio inesperto i volti di questi ragazzi non dicono nulla, agli occhi di chi se ne intende, invece, dicono che ci sono alcuni tra i volti più importanti della nuova scuola hip-hop italiana.

SHADE, NERONE E FRED DE PALMA : tre nomi che si stanno affermando sempre più prepotentemente nella scena hip-hop e che si trovavano nella Nostra Reggio per fare una serata di “MTV SPIT TOUR” organizzata dalla Famous alla Luna Ribelle.

MTV SPIT è un programma televisivo in cui rapper di tutta Italia si cimentano in battaglie freestyle per diventare “King di Spit”. In questa serata abbiamo avuto la bellezza di due “King”: Shade e Nerone rispettivamente vincitori della seconda e terza stagione del contest, anche FDP ha partecipato al programma arrivando a un meritatissimo terzo posto.

Shade e l’album Mirabilansia in free download

Il primo della tavolata con cui ho avuto il piacere di parlare è stato Shade: all’anagrafe Vito Ventura ,25enne torinese con la faccia da bravo ragazzo e tipica giacca del college.

Intanto complimentoni per Mirabilansia, il tuo primo album uscito da poche settimane. Perché proprio questo titolo, Mirabilansia?

Il titolo mi rispecchia appieno perché sono una persona molto ansiosa, anche per venire qui ho iniziato a tremare. Poi il viaggio non mi ha tranquillizzato per niente, l’atterraggio non è stato dei migliori, come quando in GTA devi atterrare con gli sbirri dietro.. Eh beh! Quindi la mia vita è come un parco di divertimenti dell’ansia ..

Dove paghi ma non ti diverti! A proposito di pagare, perché hai deciso di farlo in freedownload? Dopotutto i numeri ce li hai e ti saresti potuto fare qualche soldino..

Fondamentalmente, perché non aveva tanto senso farmi dare soldi per poi non farli rientrare alla mia etichetta discografica, dato che, essendo il primo album non avrei saputo con certezza quanti numeri avrei realmente fatto. Il freedownload è stata un occasione per farmi un idea e soprattutto per fare un regalo ai fan che aspettavano da tempo.

E te ne siamo molto grati, credimi! Domani bussano alla tua porta: un featuring che vorresti fare?

Ora come ora Gemitaiz!

Nerone, l’EP 100K e i prossimi progetti

Alice torna nel paese delle Meraviglie, suona il campanello, cambio di posti, ora è il turno di Nerone. Anche se il nome ricorda la Capitale è un rapper milanese, molto imponente fisicamente e con una voce da far paura!

Anche a te chiederò del tuo album uscito da poco, “100K “, anzi l’EP uscito da poco. Perché proprio un EP?

Perché era giusto comunque segnalare la fine di un percorso artistico riguardante soprattutto le battle di freestyle senza comunque espormi troppo, per un disco era troppo presto e quindi abbiamo fatto un EP, sono 6 pezzi tutti con produttori diversi per rendere il tutto vario e condito per chiudere un percorso e iniziarne uno nuovo. Ora per esempio sto lavorando a un disco.

Nerone, faresti anche tu un reality come va di moda al giorno d’oggi?

Beh si dai, perché no! Di certo non vado a fare il Grande Fratello ma se mi proponessero un programma innovativo che mi metta in gioco senza snaturarmi probabilmente accetterei. Sono uno che ama le sfide allettanti!

Un feat che vorresti fare?

Direi French Montana.. anzi no no, 50 Cent, senza dubbio 50 cent.

Fred De Palma: il fiato e il disco in arrivo

Ultimo cambio di posto, ultimo rapper, ultimo giro di domande. Ora è il momento di Fred de Palma, il “figo” della compagnia, anche lui come Shade torinese e con un flow da brividi

La domanda che tutti i miei amici mi hanno chiesto di farti è la seguente: ma come fai per il fiato? Ci sono pezzi in cui canti ininterrottamente per decine di secondi..

Eh come faccio.. è una questione di allenamento, faccio extrabeat da quando ho iniziato a rappare, mi viene naturale, per questo motivo ho fatto una serie di video su Facebook dedicata a questi tecnicismi anche per far capire il mio stile di Rap

Proprio in uno di questi video hai concluso tutto con la frase: “Il mio disco esce tra poco..”.

In realtà è un “tra poco” che significa comunque mesi, sto facendo un disco in cui cerco di alzare l’asticella del rap italiano e in generale della mia carriera, quindi ci vorrà qualche mese, ma spero che, per l’estate uscirà un singolo.

Nel tuo scorso album “Lettera al successo” si nota un tuo bifrontismo, una lotta in cui si alternano i tuoi Dottor Jekyll e Mister Hyde. Cosa puoi dirmi di più?

Praticamente riguarda proprio la mia personalità, sono uno che per come scrivo e per come concepisco i pezzi tendo a esaltare i due eccessi. Estremamente riflessivo come estremamente arrogante, vai a vedere pezzi come “Rodeo” messi a confronto con “Lettera al Successo”.

E’ il momento di uscire dalla tana del Bianconiglio, saluto i ragazzi e gli auguro che durante l’esibizione si divertano e che spacchino come al solito, inutile dire che la loro serata è stata incredibile, hanno ribaltato il locale con il loro talento e il loro carisma: tutta la folla gridava il loro nome e cantava con loro tutte le canzoni a squarciagola!

PS: link per scaricare l’album “Mirabilansia” di Shade in gratuitamente: http://www.

105.net/video/168390/shade-mirabilansia.html

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Pps: Ringraziamento speciale va all’organizzazione Famous che ci ha dato l’opportunità di intervistare questi tre mostri sacri dell’hip hop italiano.