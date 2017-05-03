Davide Nucera, fondatore di CityNow.it, incontra gli studenti della ‘Mediterranea’

CityNow entra nelle aule universitarie per dialogare con gli studenti di Economia Aziendale dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

L’invito è arrivato dal prof. Domenico Nicolò, attento lettore del nostro magazine.

Il ricordo del professor Nicolò

“Solo qualche anno fa Davide Nucera, fondatore di CityNow, era seduto come voi in quest’aula – spiega il prof. Nicolò rivolgendosi ai propri studenti – Ricordo che partecipò, insieme ad un suo collega, ad una delle prime iniziative dedicate alle start up organizzate a Reggio Calabria. L’aspetto che più mi ha colpito era l’entusiasmo e la creatività dei due ragazzi. I due giovani studenti volevano replicare la loro idea in Italia, addirittura nel mondo – continua il prof. Nicolò – ma quell’idea, così innovativa, non poteva essere clonata altrove o attraverso altre persone in quanto non poteva essere divisa dai suoi ideatori poiché l’idea si alimenta dall’originalità e creatività dei suoi autori”.

Un progetto di comunicazione che, negli anni, ha riscosso successo soprattutto nel mondo giovanile.

CityNow oggi promuove la Calabria attraverso articoli, video, foto e servizi giornalistici. L’obiettivo, come cinque anni fa rimane sempre lo stesso, promuovere il territorio e divulgare il ‘bello’.

Il racconto del fondatore di CityNow

“Dopo un percorso universitario discontinuo tra la Facoltà di Architettura e Scienze Economiche, non trovando una vera e propria passione per gli studi, decisi di soddisfare il mio irrefrenabile bisogno di lavorare – spiega Davide Nucera – Non avevo ben chiaro quale potesse essere il mio modello di business, ma conoscevo il mio impulso verso il mondo del lavoro e della comunicazione. Dopo circa sei mesi di gestazione, durante i quali mi sono preoccupato di capire quale nome dare alla mia attività e soprattutto come promuoverla, valorizzai il brand attraverso azioni di guerrilla marketing prima ancora di lanciarlo sul web. Abbiamo creato la curiosità giusta per poter andare online e al primo giorno abbiamo avuto oltre 10.000 accessi”.

L’idea era semplice. Un calendario di eventi e un database di locali presenti sul territorio da consultare, per restare sempre aggiornati.

“Nel tempo, nonostante le prime difficoltà, abbiamo associato foto e video alla promozione di eventi. L’inserimento di materiale multimediale e successivamente di servizi giornalistici ha creato un boom di notorietà ed anche piccole soddisfazioni economiche. CityNow è soprattutto promozione del territorio e quindi creazione di contenuti video che legano ad esempio personaggi positivi noti della città a luoghi incantevoli del nostro territorio”.

Il marchio CityNow ha coinvolto in questi anni migliaia di giovani reggini generando una pagina Facebook di oltre 59.940 fan.

Le domande degli studenti

Molte le domande e le curiosità rivolte al fondatore di CityNow che ha risposto stimolando gli studenti reggini ad una scelta lavorativa consapevole che abbia sempre un legame con le proprie capacità, con le proprie passioni e soprattutto con il proprio territorio.