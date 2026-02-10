Ciucci: ‘Il ponte sullo Stretto partirà entro l’estate’
L'amministratore delegato della Stretto di Messina assicura: "Nessun allungamento dei tempi per la realizzazione"
10 Febbraio 2026 - 16:05 | Comunicato Stampa
“Nessun allungamento dei tempi per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Secondo la tempistica riportata nella relazione di accompagnamento al Decreto Legge ‘Commissari’, entro l’estate prevediamo di poter avviare la fase realizzativa”.
Così, all’Ansa, l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.