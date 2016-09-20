Claudio Santamaria ospite del Festival del fumetto

Domenica 25 settembre Claudio Santamaria sarà tra i protagonisti della X edizione del Festival e Fiera del Fumetto Le Strade del Paesaggio di Cosenza.

Alle ore 16.00, presso il Teatro Rendano, l’attore presenterà il suo nuovo progetto che lo vedrà impegnato, per la prima volta, nelle vesti di regista. Insieme a Giuseppe Citrigno (presidente della Calabria Film Commission) e a Paride Leporace (direttore della Lucana Film Commission) Claudio Santamaria(lucano d’origine e interprete in una fiction di successo di una delle principali icone calabresi come Rino Gaetano) racconterà come è nata e si svilupperà l’idea del cortometraggio The Millionairs che sarà girato lungo il confine calabro lucano all’interno del Parco del Pollino, la più grande area protetta d’Europa, che le due regioni alleate vogliono promuovere con cinema e audiovisivo.

Il progetto terrà infatti a battesimo “LuCa”, l’accordo di collaborazione stipulato tra Regione Calabria e Regione Basilicata, recentemente presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Alle ore 18.00, sempre presso il Teatro Rendano, Claudio Santamaria ritirerà invece il Premio Andrea Pazienza per la sezione cinema, attribuito dalla prestigiosa giuria al film Lo chiamavano Jeeg Robot.

Il Festival, giunto quest’anno alla X edizione verrà presentato alla stampa

mercoledì 21 settembre alle 11:00 presso il Caffè Telesio di Cosenza.