Clementino incontra i fan al Centro Commerciale Porto degli Ulivi e presenta il nuovo album Miracolo! Ultimo round

Dopo il successo ottenuto al 66° Festival di Sanremo CLEMENTINO – la I.E.N.A. del rap che sa unire frasi graffianti di matrice rap e melodia tipica napoletana – sabato 20 febbraio sarà al Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi, dove incontrerà i fan e presenterà Miracolo! Ultimo Round, il nuovo album dell’artista che ha brillato sul palco dell’Ariston in gara fra i big, ottenendo un meritatissimo settimo posto.

L’album Miracolo! Ultimo round

L’album contiene la versione originale dell’album Miracolo! più sei brani inediti, tra cui il brano di Sanremo Quando sono lontano, il cui video in 7 giorni ha totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni e anche la cover del brano di De Andrè Don Raffaè.

Clemente Maccaro di Napoli, classe 1982, è semplicemente “o’guaglione” del rap italiano. Chiamatelo I.E.N.A. o chiamatelo “Rapstar” , come l’ha incoronato uno che se ne intende (Fabri Fibra), ma non confondetelo quando si mischia con orgoglio e passione al mucchio selvaggio dell’hip hop italiano; ne condivide i capisaldi e le origini veraci, interpretandole in un modo personalissimo ed unico nel panorama nazionale. Ha scelto il suo mestiere anche per dimostrare, non solo a se stesso, che un microfono acceso e ben usato può essere la maniera migliore per fuggire dalle terre di Gomorra e al suo stile di vita che purtroppo consuma e inganna malamente così tanti giovani promettenti di quelle zone.

Il Porto degli Ulivi accoglie i protagonisti di Sanremo

Con la presenza di Clementino al Porto degli Ulivi anche quest’anno il Centro Commerciale di Rizziconi si afferma il primo Centro Commerciale della Calabria ad accogliere un instore dei partecipanti al Festival di Sanremo, segno distintivo che il Porto degli Ulivi ama la musica e i giovani calabresi e a loro regala pomeriggi alternativi con gli artisti del momento.