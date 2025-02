Clinic allenatori settore giovanile. Sarà Reggio Calabria ad ospitarlo

La Fip Calabria esprime tutta la propria soddisfazione per l’arrivo a Reggio del Clinic per allenatori del settore giovanile del centro-sud che si terrà il 22 marzo 2025. Appena un meso dopo l’entusiasmante incontro della Nazionale Italiana contro l’Ungheria, che ha visto il PalaCalafiore come palcoscenico del ritorno storico degli azzurri dopo 21 anni.

La città di Reggio Calabria si conferma, dunque, punto di riferimento per il basket italiano, rafforzando il suo ruolo centrale nel panorama sportivo nazionale.

Il Presidente della Fip Calabria, Paolo Surace, ha dichiarato: “L’organizzazione di questo Clinic, che segue la straordinaria partita della Nazionale, è la testimonianza di un lavoro eccezionale svolto dalla nostra Federazione regionale di concerto con quella nazionale e con tutti i rappresentanti del settore. La Calabria sta dimostrando di essere sempre più un centro nevralgico per il basket giovanile e professionistico. Siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare un evento così prestigioso, che segna un altro passo in avanti nella crescita del nostro movimento sportivo”.

Il Clinic vedrà la partecipazione di relatori di alto livello, tra cui Luca Ansaloni, Responsabile Settore Giovanile Derthona Basket S.S.R.L., Maurizio Biggi, Coordinatore Nazionale Settore Giovanile C.I.A., Demis Cavina, Allenatore Nazionale, Gabriele Diotallevi, Responsabile Settore Giovanile Magnolia Basket Campobasso, Davide Ferioli, Preparatore Fisico, Alfredo Lamberti, Responsabile Settore Giovanile SS Napolibasket SRL, e David Soria, Coordinatore tecnico dell’area sportiva FEB categorie U12/M e U15/M.

L’evento rappresenta non solo un’opportunità di aggiornamento per gli allenatori, ma anche una forte spinta per il settore giovanile, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare il talento in tutta la regione.

“Il Clinic ha l’obiettivo di fornire agli allenatori gli strumenti necessari per preparare le future generazioni. È fondamentale che la nostra regione continui a crescere e a dare il massimo supporto alla formazione dei tecnici innescando un circuito virtuoso che farà cresce sempre di più il nostro movimento” ha aggiunto Surace.

Durante il Clinic sarà ricordato con affetto Gaetano Gebbia, figura di riferimento per il basket reggino e nazionale. Gaetano ha dedicato la sua vita al basket, ricoprendo ruoli di allenatore e formatore. Grazie alle sue qualità umane ha formato e fatto crescere diverse generazioni di giocatori e allenatori, offendo una grande spinta alla crescita dell’intero movimento sportivo.

Con un programma così ricco di interventi da parte di esperti e relatori di alto livello, il Clinic rappresenterà una preziosa occasione per i tecnici calabresi di aggiornarsi e crescere insieme.