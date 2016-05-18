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Il Club Fiat 500 RC alla II edizione del raduno di Messina

Il gruppo dei Cinquecentisti reggini partecipa alla seconda edizione del raduno organizzato dal Team 500 Messina

18 Maggio 2016 - 19:22 | di Vincenzo Comi

Fiat 500 d’epoca del club reggino al raduno di Messina

Il Club Fiat 500 di Reggio Calabria, presieduto da Angelo Amaddeo, prenderà parte alla seconda edizione del raduno 500 team Messina. La manifestazione, organizzata nella città peloritana dal Team 500 Messina, si svolgerà questa domenica 22 maggio.

A bordo delle loro auto d’epoca, il gruppo di “Cinquecentisti” reggini, capitanato da Francesco Laganà, parteciperà alla sfilata che prenderà il via con il raduno, delle ore 8.30, davanti al Duomo di Messina. Alle 11.00 la partenza del giro turistico lungo la litoranea nord, laghi di Ganzirri, Pilone.

Club Fiat 500 di Reggio Calabria, presidente Angelo Amaddeo, al raduno 500 Team Messina del 22 maggio

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