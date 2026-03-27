Caro Energia, CNA Calabria: ‘Occhiuto faccia convocare la Conferenza della Regioni’

"Il tema dell’energia è una questione politica, economica e sociale. Oggi non è il tempo delle divisioni. È il tempo della responsabilità istituzionale" così il presidente Giovanni Cugliari

Convocare subito la Conferenza delle Regioni e presentare una strategia d’uscita al governo.

A chiederlo rivolgendosi al presidente Occhiuto è il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari allarmato dal caro energia e dall’effetto domino che questo rischia di avere su rincari, contrazioni dei consumi e crisi sistemica.

Il caro energia come questione politica, economica e sociale

“In una fase storica in cui gli equilibri internazionali incidono direttamente sull’economia reale, il tema dell’energia torna ad essere centrale per il futuro delle imprese e delle famiglie italiane. Non è più una questione tecnica – sottolinea Cugliari -, è una questione politica, economica e sociale. In Europa – continua -assistiamo a modelli diversi: la Spagna ha scelto politiche energetiche che oggi consentono costi significativamente più bassi, sostenendo competitività e potere d’acquisto. La Francia continua a beneficiare di una forte autonomia grazie al nucleare. La Germania, dopo scelte complesse e un’esposizione rilevante ai mercati internazionali, sta affrontando un percorso di transizione che pesa sul sistema produttivo. L’Italia, invece, rischia di trovarsi nel mezzo, senza una strategia sufficientemente incisiva. Ed è qui che si gioca il futuro – aggiunge Cugliari – perché quando l’energia costa troppo le imprese rallentano o si fermano, le famiglie riducono i consumi, l’intero sistema economico entra in tensione e il rischio di una recessione non è più un’ipotesi teorica. È una possibilità concreta che va affrontata con lucidità e visione”.

L’appello alle Regioni per una posizione unitaria

“Oggi non è il tempo delle divisioni. È il tempo della responsabilità istituzionale. Per questo riteniamo necessario un passaggio chiaro e immediato: tutti i presidenti di Regione dovrebbero convocare un Tavolo urgente, un momento di confronto reale per fare sintesi delle esigenze dei territori e costruire una strategia comune da portare al Governo. Serve una posizione unitaria. Serve una visione condivisa” sottolinea il presidente che rilancia il “ruolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, oggi presieduta da Massimiliano Fedriga, che può e deve farsi promotrice di un coordinamento straordinario su energia, imprese e famiglie”.

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