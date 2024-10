CNR-ISAC e Arpacal insieme per la valorizzazione ambientale delle risorse in Calabria

Studiare insieme gli effetti e l’impatto prodotti sul territorio dai cambiamenti climatici in atto, con particolare attenzione agli apporti delle polveri sahariane (e vulcaniche) ai particolati fini, responsabili di numerose malattie dell’apparato respiratorio ed altre connesse patologie.

E’ questo uno dei principali obiettivi del nuovo accordo che il Commissario dell’Arpacal, Avv. Francesca Maria Gatto, ed il Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISAC) di Bologna, Dott.ssa Cristina Sabbioni, hanno siglato nei giorni scorsi. Il coordinamento tecnico delle diverse attività che discendono da questo accordo è stato affidato alla Direzione Scientifica dell’Arpacal, guidata dal Dott. Francesco Nicolace, che cura tramite le proprie strutture l’attività di monitoraggio della rete regionale della qualità dell’aria.

La nuova convenzione è la naturale conseguenza di un precedente accordo tra i due enti stipulato nell’ambito del Progetto I-AMICA PON03_00363 condotto dal CNR-ISAC e che ha visto la partecipazione di qualificato personale tecnico Arpacal.

L’accordo è finalizzato alla possibilità di condurre attività di interesse comune da svolgersi sia nell’ambito degli studi dei principali gas e aerosol clima-alteranti che degli aspetti di qualità dell’aria, anche per gli effetti ed impatto sul territorio dei cambiamenti climatici in atto, nonché per il normale interesse allo scambio di competenze, dati e collaborazione per finalizzare attività correlate allo sfruttamento da un lato dell’Osservatorio Climatico-Ambientale del CNR-ISAC per il naturale sbocco nell’interazione con Enti istituzionalmente preposti al controllo e salvaguardia del territorio nonché per la conduzione di progetti per la promozione di specifiche attività di ricerca, formazione e trasferimento dell’innovazione a supporto di alcuni settori strategici quali ad esempio quello ambientale e per la sicurezza, con attenzione particolare delle ricadute nella valorizzazione ambientale per promozione della offerta turistica e agroalimentare di qualità.

Per l’ARPACAL il Responsabile dell’Accordo è il Dirigente Tecnico Ing. Domenico Vottari, già responsabile di convenzione con la Regione Calabria per le attività di redazione del Piano di Tutela per la Qualità dell’Aria e responsabile di convenzione per le attività di monitoraggio sulla Rete Regionale per la Qualità dell’Aria, mentre per il CNR-ISAC la responsabile dell’Accordo è la Dott.ssa Claudia Calidonna che cura il supersito CNR di monitoraggio meteo-climatico di Lamezia Terme.

Una prima attività condotta dai due Enti in collaborazione con il Settore 6 del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, diretto dal Dott. Gabriele Alitto, è stata la partecipazione al progetto INTERREG “Improve My Air” , con diversi partner internazionali di Spagna e Grecia, per l’individuazione di metodi e tecniche volte alla quantificazione deterministica degli apporti delle polveri sahariane (e vulcaniche) ai particolati fini, responsabili di numerose malattie dell’apparato respiratorio ed altre connesse patologie, a possibile beneficio di tutte le regioni geografiche del bacino del mediterraneo.