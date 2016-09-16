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Coach Andrea Pellicanò ancora con il Val Gallico!

Il Val Gallico Pallacanestro ha trovato l'accordo con il tecnico, assistente della prima squadra e capo allenatore dell'Under 18

16 Settembre 2016 - 16:18 | di Vincenzo Comi

Duke contro Wake Forest al Lawrence Joel Coliseum, immagine d'archivio di basket

WINSTON SALEM, NC - JANUARY 22: A general view before the Wake Forest Demon Deacons against the Duke Blue Devils at Lawrence Joel Coliseum on January 22, 2011 in Winston Salem, North Carolina. (Photo by Streeter Lecka/Getty Images)

L’A.s.d. Val Gallico Pallacanestro è lieta di annunciare l’ accordo con coach Andrea Pellicanò, che ricoprirà il ruolo di assistente della prima squadra di coach Polimeni e capo allenatore dell’Under 18.

Coach Pellicanò, gia assistente coach di Gebbia nella passata stagione, vanta inoltre un ottima esperienza da allenatore a livello di Basket giovanile, avendo disputato anche campionati d’eccellenza con la Lumaka basket.

La società desidera porgere un grosso in bocca al lupo a Coach Pellicanò per la nuova stagione.

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