Coach Andrea Pellicanò ancora con il Val Gallico!
Il Val Gallico Pallacanestro ha trovato l'accordo con il tecnico, assistente della prima squadra e capo allenatore dell'Under 18
16 Settembre 2016 - 16:18 | di Vincenzo Comi
WINSTON SALEM, NC - JANUARY 22: A general view before the Wake Forest Demon Deacons against the Duke Blue Devils at Lawrence Joel Coliseum on January 22, 2011 in Winston Salem, North Carolina. (Photo by Streeter Lecka/Getty Images)
L’A.s.d. Val Gallico Pallacanestro è lieta di annunciare l’ accordo con coach Andrea Pellicanò, che ricoprirà il ruolo di assistente della prima squadra di coach Polimeni e capo allenatore dell’Under 18.
Coach Pellicanò, gia assistente coach di Gebbia nella passata stagione, vanta inoltre un ottima esperienza da allenatore a livello di Basket giovanile, avendo disputato anche campionati d’eccellenza con la Lumaka basket.
La società desidera porgere un grosso in bocca al lupo a Coach Pellicanò per la nuova stagione.
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