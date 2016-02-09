Coccole Home Edition: l’ultima novità Dreamlab per San Valentino

Per festeggiare in modo originale il giorno di San Valentino, il team reggino di Dreamlab lancia un nuovo prodotto, Coccole Home Edition. Il kit contiene tutto l’occorrente per preparare una cena romantica: grembiuli, runner, petali e candele, segnaposto e menu romantici personalizzati per una serata intima in due. Poiché il 14 febbraio si avvicina, è possibile prenotare il cofanetto a partire da 19,90 € direttamente sul sito oppure al numero 0965 491053 . Ma poiché le coccole non sono solo per le coppie, per il 15 febbraio, giorno di San Faustino, i single potranno acquistare tutti i cofanetti di coccole con uno sconto del 10%.

L’azienda Dreamlab

Dreamlab è un’azienda giovane creata da Menia Cutrupi e Salvatore Salvaguardia, due trentenni che vogliono restare in Calabria creando valore nel territorio. Per questo si sono inventati un’idea: mettere su una piattaforma () che consenta di fare le coccole alle persone care – per esempio, un massaggio e una tisana relax, una colazione con fiori, una seduta dal parrucchiere, e molto altro, facendo rete con aziende di qualità sul territorio.

Coccole Home Edition è un kit romantico 100 % made in Reggio Calabria e segna una importante novità perché, oltre che essere disponibile in tutta Italia, consente di stupire la persona amata e vivere un’esperienza di complicità in un’atmosfera speciale lontano da occhi indiscreti.

Salvatore e Menia aggiungono :” Più che oggetti, offriamo esperienze; i nostri servizi non sono per tutti, ma solo per le persone che si vogliono bene. Si tratta di puntare sui legami affettivi, perché una coccola vale più di mille parole. I nostri servizi ad oggi, sono attivi a Reggio Calabria e Roma, ma la sfida è quella di crescere ancora. Perché chi l’ha detto che in Calabria non si può sognare? “