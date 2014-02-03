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Colazione da Tiffany torna al cinema a San Valentino

Colazione da Tiffany torna sul grande schermo a San Valentino in una versione restaurata in 4k, con la Holly Golightly di Audrey Hepburn

03 Febbraio 2014 - 09:34 | di Redazione

Colazione da Tiffany, film con Audrey Hepburn in sala a San Valentino

di Laura Maria Tavella –  A San Valentino, in esclusiva per la festa dell’amore, il film capolavoro “Colazione da Tiffany”, con protagonista l’indimenticabile Audrey Hepburn, tornerà nelle sale in una versione restaurata e digitalizzata in 4k.La meravigliosa Audrey, nei panni dell’ironica e folle Holly Golightly, torna quindi a far sognare con i suoi grandi occhiali scuri, le colazioni all’alba e il suo “Gatto”.Una donna indipendente, femminile e femministe, lontana dallo stereotipo della casalinga anni ’50: con quest’interpretazione la Hepburn vinse anche un David di Donatello come miglior attrice.

Un’occasione unica per godersi una delle più belle storie di sempre, sul maxi-schermo, nel giorno dedicato all’amore!

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