L'ex allenatore amaranto, intervistato dalla Gazzetta del Sud, ricorda le imprese in Serie A e si dice contento per Taibi e Belardi

Ci sono personaggi, e sono tanti, che hanno segnato in maniera profonda la storia della Reggina. Uno di questi è senza dubbio il tecnico Franco Colomba, protagonista della prima storica stagione in serie A con la conquista della salvezza, la promozione nella massima serie l’anno dopo la delusione dello spareggio con il Verona ed il record di presenze sulla panchina amaranto. Oggi lo ha intervistato Gazzetta del Sud:

“Conosco solo Alessio Viola che è un buon attaccante. Gli altri acquisti riguardano elementi giovani che avranno la possibilità di mettersi in mostra in una piazza importante come quella di Reggio.

Mi auguro riesca la squadra a raggiungere i play off. Cevoli è un tecnico preparato, ha già fatto esperienze, bisogna dare il tempo ai calciatori di ambientarsi.

Mi ha fatto piacere che siano tornati Taibi e Belardi, i miei due portieri.

Sento spesso Roberto Baronio e soprattutto Franco Iacopino, carissimo amico. Con lui alla fine si torna a parlare sempre di Reggina. Ho ancora in mente la gara di esordio al Delle Alpi contro la Juventus. L’altra impresa l’abbiamo firmata all’Olimpico contro la Roma con 10mila tifosi amaranto sugli spalti.

A Reggio ho vissuto momenti indimenticabili”.