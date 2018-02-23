E’ partita con grande slancio l’alternanza scuola lavoro del Comitato Calabria Cinetourism nell’ ambito del Cat-lab il laboratorio di economia e management delle risorse Culturali, ambientali e turistiche dell’ Università “Mediterranea” di R.C diretto dalla Prof. Michela Mantovani alla quale hanno aderito le scuole di: Liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia ,

Liceo linguistico Luigi Nostro- L. Repaci di Villa San Giovanni,

Liceo Classico Bruno Vinci di Nicotera, Istituto Tecnico tecnologico G. Malafarina di Soverato.

Il progetto e il contest di cortometraggi

Il progetto ha previsto la valorizzazione turistica del territorio, evidenziandone gli aspetti positivi e contrastando i pregiudizi negativi attraverso cortometraggi che saranno disponibili sulla pagina fb e sul sito web del Comitato Calabria Cinetourism come contest dal titolo “Coloriamo la Calabria dal noir della cronaca”. Il video che avrà maggiori visualizzazioni sarà premiato.

Il progetto ha permesso agli studenti di mettere in risalto le tradizioni, la cultura e l’enogastronomia che possono essere considerate un marchio distintivo della Calabria, insieme all’accoglienza calorosa dei calabresi.

Il territorio raccontato dagli studenti

Un esempio è la dieta Mediterranea caratteristica della Regione che è stata codificata dallo studioso americano Keys proprio a Nicotera. Villa S. Giovanni è stata valorizzata attraverso i suoi tipici prodotti enogastronomici, tra cui le piparelle e l’annona con la sua squisita confettura. Vibo Valentia si è specializzata nella produzione della pasta fileJa .

Soverato si è caratterizzato come meta di turisti giovani, per la movida notturna oltre che per i valori storici e religiosi. Gli studenti dichiarano: “vogliamo non solo far conoscere il nostro patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, ma anche e soprattutto avere il supporto finanziario di enti e aziende che credano nel nostro progetto, in modo da accrescere le possibilità lavorative nella nostra terra evitandone così la sua desertificazione ”.

Le aziende o Enti interessati a sponsorizzare il progetto “Calabria a colori” inserendo i loro prodotti ed i loro brand nei video che saranno virali possono contattare la prof. Michela Mantovani allo 3475242385 o info@michelamantovani.com

Ringraziamento ai giornali on line che da sempre supportano le attività del Comitato.

Alla lezione era presente anche Alessandro Minuto ex studente della Prof. Mantovani, testimonial e socio fondatore del Comitato Calabria Cinetourism che ha per obiettivo la valorizzazione del territorio calabrese. Alessandro ed il suo “team work” ha inaugurato l’iniziativa del cinetourism attraverso un video-racconto che ha promosso i luoghi e le tradizioni di Bagnara, Palmi e zone limitrofe.