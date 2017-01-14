‘Combattente il tour’ in Calabria, Fiorella Mannoia raddoppia

Fiorella Mannoia – dopo il grande successo del tour invernale che ha visto date raddoppiate e sold out – in primavera riparte con “Combattente Il tour” che si arricchisce di un secondo nuovo concerto in Calabria, il 9 aprile a Cittanova al Teatro Gentile.

La data del 28 aprile a Crotone al PalaMilone precedentemente annunciata, è invece anticipata al 10 aprile. I rimborsi dei biglietti verranno effettuati entro il 20 gennaio, presso i punti vendita dove sono stati acquistati. Entrambi i concerti sono organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Caratterizzata dalla sua consueta forza interpretativa Fiorella Mannoia in ogni concerto presenta al pubblico le note del suo ultimo album “Combattente” e i suoi grandi successi, con eleganza, leggerezza e appeal pop.

Sul palco è accompagnata dalla sua band con Davide Aru alla chitarra, Luca Visigalli al basso, Bruno Zucchetti al pianoforte e alle tastiere, Diego Corradin alla batteria e Carlo Di Francesco, Direttore Artistico del tour, alle percussioni.

Attualmente è in radio “Nessuna conseguenza”, il nuovo singolo che ” racconta una storia di lotta quotidiana e soprattutto della forza di reagire. Il brano, scritto da Federica Abbate e Cheope, affronta il tema della violenza psicologica sulle donne, purtroppo sempre tristemente attuale, e della capacità di uscirne e di rinascere.