Il presidente del comitato Calabria Cinetourism Prof. Michela Mantovani è stata invitata a Roma il 20 novembre a contribuire alla valutazione dei film in concorso dell’ Ocean film festival world tour. Il Festival, istituito nel 2013 in Australia ha lo scopo di far conoscere il mare in tutte le sue forme attraverso filmati provenienti da tutto il mondo. Il Tour ha toccato oltre l’Australia anche Inghilterra, Nuova Zelanda , Hong Kong e Cina e quest’ anno per la prima ha avuto anche 5 tappe in Italia nelle città di Milano, Torino, Genova, Roma e Bologna. Gli eventi hanno avuto un grandissimo successo ed i biglietti sono stati venduti tutti nel giro di pochi giorni . la Prof. Mantovani faceva notare al direttore italiano del festival Alessandra Raggio di Milano, che a parte Genova tutte le altre città non sono sul mare ed ha proposto che una tappa del festival potesse toccare anche la città metropolitana di Reggio Calabria per la bellezza del suo lungomare più bello d’ Italia. La direttrice si è detta disponibile ad una ulteriore tappa a Reggio solamente se ci sarà collaborazione con enti pubblici, privati e Comitato Calabria Cinetourism.

Il mare raccontato attraverso le immagini

Il Mare ha tante storie da raccontare e per questo le immagini sono il mezzo più veloce per farlo conoscere e questo lo hanno recepito molto bene gli studenti della prof. Mantovani, soci del Comitato Calabria Cinetourism che lo scorso anno accademico hanno prodotto come workshop finale cortometraggi per la valorizzazione della Calabria ed il 90% dei video riprendeva il meraviglioso mare calabrese.

La valorizzazione territoriale attraverso l’audiovisivo è una convinzione della prof Mantovani tanto da inserire moduli didattici relativi al turismo/beni culturali/ audiovisivo per la prossima 4° edizione del corso e workshop di alta formazione in europrogettazione dell’ Università “Mediterranea” di R.c di cui la stessa prof. è Direttore. ( bando in uscita . Inizio lezioni gennaio 2018) in quanto l’Europa mette a disposizione ingenti finanziamenti per film e docufilm . Il corso che ha avuto grande successo è arrivato alla quarta edizione con una modalità unica per l’Italia ossia che la frequenza al corso è considerato titolo valido per l’ammissione a socioASSOEURO (prima associazione italiana di tutela degli europrogettisti). Ossia l’albo degli europrogettisti.

Dà inoltre diritto a 5 CFEP (Crediti Formativi in EuroProgettazione) validi per l’aggiornamento professionale annuale obbligatorio per i soci ASSOEURO per le fasce B”.

I partner e l’organizzazione del corso

Il comitato Calabria cinetourism è partner del corso di europrogettazione assieme a : Fincalabra, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, ANF Associazione Nazionale Forense, Cisme, Etass, Confprofessioni Calabria, Confprofessioni Calabria

Il corso è stato organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, il CAT- Lab, laboratorio di Economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche, dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e dall’Associazione culturale Quality life management.

Nella foto : Direttore del Festival Alessandra Raggio e prof. Mantovani