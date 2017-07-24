Il Comitato Calabria Cinetourism nella figura del suo Presidente Prof. Michela Mantovani è stato invitato all’ vernissage della mostra “Sul set con Fellini” a Cinecittà Studios di Roma, organizzata dal produttore Dante Marini della Mellos international.

La mostra ‘Sul set con Fellini’

La mostra della fotografa Tiziana Callari racconta attraverso foto, disegni, bozzetti ed oggetti il film del grande regista l’ Intervista a 30 anni di distanza dalla sua uscita, ed in occasione degli 80 anni degli studi cinematografici di Cinecittà. La mostra sarà presentata anche in Brasile grazie a Mirian Gutieriez- Sarpe addetta culturale dell’ Ambasciata brasiliana. La mostra brasiliana avrà l’ innovativa modalità sinestesica ossia saranno inseriti eventi di carattere culinario che rappresentino la buona cucina italiana nel cinema felliniano.

La mostra sarà così un veicolo di promozionale dei prodotti enogastronomici di eccellenza . In questa avventura internazionale il Comitato Calabria Cinetourism è stato incaricato di selezionare le eccellenze enogastronomiche che caratterizzano l’Italia e la Calabria in particolare.

Il ruolo del Comitato Calabria Cinetourism

Al Comitato è stato assegnato questo strategico compito per le sue competenze in quanto membro del Comitato è il Prof. Marco Poiana esperto valutatore di prodotti tipici e Direttore del laboratorio di certificazioni del Dipartimento di agraria dell’ Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Il Comitato è stato istituito a marzo 2017 dai 120 studenti del corso di economia industriale della Prof. Mantovani ed ha in animo di incentivare le produzioni cinematografiche nella regione, fornendo supporto logistico, location e prodotti tipici locali offrendo così opportunità lavorative per i giovani, non ha alcun finanziamento se non quello elargito dagli sponsor che credono in questi percorsi formativi innovativi. (Cisal servizi e consulenze, Museum center Luxury B&B, Fanuele gioielli). Al vernissage era presente anche Alessandro Pondi, regista e sceneggiatore di molti film tra cui Mio papà, Natale in Sudafrica , Chi m’ha visto di prossima uscita che ha apprezzato il benemerito lavoro del Comitato per la valorizzazione dei giovani e del territorio.

Un vivo ringraziamento ai giornali on line calabresi da sempre attenti alle attività benemerite del Comitato che rappresenta una Calabria giovane e positiva lontana da facili stereotipi.

Per l’evento la prof. Mantovani ha optato per un look felliniano una tunica in seta argento rosso e nero in omaggio ai colori del Comitato della collezione di Maria Monsè. L’attrice e fashion stylist Maria Monsè è partner del Comitato per la mini serie web da girare in Calabria con il comico Pasquale Caprì e la Prof. Mantovani. Quest’ anno è stata molte volte ospite del programma Pomeriggio 5 in onda su Canale 5, condotto da Barbara D’ Urso con record di ascolto.