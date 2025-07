Zio Torta compie 40 anni: il pasticcere che ha rivoluzionato il dolce con qualità e innovazione

C’è chi festeggia i 40 anni con una torta… e chi è la torta. O meglio, Zio Torta.

No, non è un personaggio di fantasia: è il soprannome – ormai marchio registrato – di Vincenzo Marino, titolare di una delle pasticcerie più innovative e amate del territorio, che oggi compie 40 anni e celebra non solo un traguardo personale, ma anche un successo professionale costruito con passione, sacrificio e una visione sempre rivolta al futuro.

Una storia di passione e innovazione

Dopo anni di lavoro in varie pasticcerie del territorio ha aperto la sua pasticceria “Zio Torta” nel cuore della città. In pochi anni, il suo locale è diventato un punto di riferimento per chi cerca dolci artigianali di altissima qualità, con un occhio attento all’innovazione.

La forza di Zio Torta sta tutta nella sua filosofia:

Custodire la tradizione

Non smettere mai di evolversi

Il laboratorio, dotato delle tecnologie più avanzate, produce ogni giorno dolci che sembrano opere d’arte, ma che non rinunciano a ingredienti naturali e locali.

Un compleanno tra amici e sogni per il futuro

Per il suo quarantesimo compleanno, Zio Torta ha organizzato una mega festa con amici e parenti. E quando gli chiedono cosa sogna per il futuro, risponde con un sorriso:

“Vorrei che ogni morso dei miei dolci fosse un ricordo, un’emozione, un viaggio. E se tra 40 anni qualcuno parlerà ancora di Zio Torta con affetto… beh, allora avrò fatto un buon lavoro.”

Auguri Zio Torta: che il futuro sia ancora più dolce.