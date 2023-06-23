Zio Torta fa il bis: nuovo punto vendita ‘Gold’ in centro città – FOTO

La nota pasticceria e gelateria Zio Torta, tra le più conosciute e apprezzate in città, fa il bis.

Lo zio più dolce di Reggio Calabria, apre un nuovo locale in centro città.

Una nuova sfida per il titolare Vincenzo Marino, pasticcere di alto livello, da 20 anni nel settore dolciario, supportato in questo percorso dalla moglie Federica.

Dopo il successo del laboratorio di via Pasquale Andiloro, ‘Zio torta‘ arriva in centro città, precisamente in via Aschenez 182.

“Il grande successo del laboratorio ci ha spinto ad osare con una nuova attività in centro – spiega Vincenzo Marino – Offriremo più servizi oltre la pasticceria e la gelateria. Il nuovo ‘Zio Torta Gold‘ sarà anche bar, gastronomia e tavola calda“.