Zio Torta fa il bis: nuovo punto vendita ‘Gold’ in centro città – FOTO
Zio Torta diventa Gold con un nuovo locale in pieno centro città
23 Giugno 2023 - 12:33 | di Redazione
La nota pasticceria e gelateria Zio Torta, tra le più conosciute e apprezzate in città, fa il bis.
Lo zio più dolce di Reggio Calabria, apre un nuovo locale in centro città.
Una nuova sfida per il titolare Vincenzo Marino, pasticcere di alto livello, da 20 anni nel settore dolciario, supportato in questo percorso dalla moglie Federica.
Dopo il successo del laboratorio di via Pasquale Andiloro, ‘Zio torta‘ arriva in centro città, precisamente in via Aschenez 182.
“Il grande successo del laboratorio ci ha spinto ad osare con una nuova attività in centro – spiega Vincenzo Marino – Offriremo più servizi oltre la pasticceria e la gelateria. Il nuovo ‘Zio Torta Gold‘ sarà anche bar, gastronomia e tavola calda“.
Il filo conduttore rimane la qualità dei prodotti e la cura e l’attenzione per il cliente.
“Punteremo sull’ottimo rapporto qualità/prezzo, da sempre il nostro nostro punto di forza da sempre”.
Il bar, situato in un punto strategico del centro città, ha al suo interno un ampio giardino in cui poter godere un servizio riservato e più tranquillo, anche nei freddi pomeriggi d’inverno.
“L’area si presta anche per poter semplicemente consumare un drink mentre si lavora al pc. Organizzeremo inoltre compleanni ed eventi, ci occuperemo di progettare e creare su misura per il cliente il catering di qualsiasi evento”.
Tra i servizi: buffet salati, buffet dolci, allestimenti/sweet table, dolci personalizzati e progettazione torta.
Domenica 25 giugno a partire dalle ore 18:00 si terrà l’inaugurazione di ‘Zio Torta Gold‘.
Vincenzo, Federica e il loro staff vi aspettano per festeggiare l’inizio di questa nuova avventura.
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