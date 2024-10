Comunali 2020, Klaus Davi raccoglie 100 firme in due ore: oggi rush finale

Il massmediologo Klaus Davi, insieme a numerosi candidati della sua lista, ha raccolto ieri in soli 90 minuti oltre 100 firme di cittadine e cittadini di Reggio Calabria che hanno sottoscritto affinché la sua lista possa correre alle elezioni comunali. «È stato un grandissimo successo, c’è stata una generosissima risposta da parte dei cittadini sulla via Marina, all’altezza di piazza Camagna, e oggi contiamo di replicare e di chiudere la campagna di raccolta delle firme. Ringrazio fin da ora i cittadini e le cittadine calabresi che hanno avuto fiducia nella nostra scommessa, anche quelli che magari non necessariamente voteranno per noi ma si sono battuti con questo segnale importante affinché noi possiamo correre alle prossime elezioni. Ringrazio anche il consigliere Antonio Castorina che con la sua presenza e la sua supervisione ha garantito l’aspetto burocratico e legale della validità delle firme. Appuntamento oggi alle 18:30 in piazza Camagna», ha dichiarato Klaus Davi, candidato sindaco di Reggio Calabria.