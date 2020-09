Comunali, Minicuci: 'Periferie abbandonate, interverremo subito' - FOTO

Prosegue il tour reggino nelle periferie e nei quartieri di Antonino Minicuci. Il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra lunedi 7 settembre ha visitato Pavigliana e Mosorrofa, martedi 8 settembre appuntamento al Mercato Agroalimentare di Mortara e successivo spostamento nei quartieri di Modena, San Sperato e Ravagnese.

“Periferie e frazioni sono le memorie storiche di ogni città, luoghi dove si conservano con ancora più intensità abitudini, tradizioni e valori di un tempo. Rappresentano un tesoro di cultura da preservare e attenzionare con particolare cura. In questi giorni -le parole di Minicuci- sto visitando luoghi ricchi di umanità e calore ma anche, purtroppo, di sconforto dei residenti e problemi che attendono di essere risolti da troppo tempo. Il Mercato Agroalimentare di Mortara è lontano parente di una struttura che dovrebbe accogliere commercianti e clienti in un luogo sicuro e accogliente".

“Sono preoccupato per le condizioni in cui i commercianti si trovano a lavorare e per la situazione ambientale\sanitaria. Non è accettabile una situazione di questo genere, lavoreremo con impegno per ridare dignità ai lavoratori del mercato agroalimentare di Mortara e i cittadini che abitano quei luoghi”, il pensiero del candidato sindaco.