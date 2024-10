Comunali Reggio: Muscolo e Cardia (S’intesi) a sostegno di Falcomatà

Lista S’intesi a sostegno di Falcomatà Sindaco presenta i candidati: l’avvocato Mario Cardia già nello staff della Città Metropolitana e all’interno della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria e la Dott.ssa Stefania Muscolo, assistente giudiziario pressi gli uffici giudiziari di Treviso.

Amore e passione per la città di Reggio sono il leitmotiv di queste candidature, in una lista civica ricca di giovani che mirano ad apportare innovazione ed efficienza nei settori più critici della comunità reggina, quali ambiente, politiche giovanili, welfare, lavoro e sicurezza. Forze fresche e motivate per creare delle opportunità affinché i nostri ragazzi, le nostre eccellenze, il patrimonio di risorse umane di cui dispone il Sud in generale, non venga ulteriormente disperso.

Bisogna coinvolgere i giovani in politica affinché avvertano direttamente la responsabilità del loro futuro in questa città.

“È opportuno semplificare e defiscalizzare, quanto più possibile, ogni iter burocratico e autorizzativo che interessi ogni nuova iniziativa imprenditoriale idonea a creare ricchezza e lavoro nella nostra Reggio”.

Questo quanto affermano i candidati Cardia e Muscolo.