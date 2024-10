Reggio, MITI Unione del Sud presenta il programma per le Comunali

Le elezioni per la scelta del ruolo di amministratore o altro incarico pubblico devono rappresentare il momento finale di un percorso partecipativo che ogni cittadino deve svolgere in ambito delle questioni e delle criticità legate al luogo in cui risiede.

L’elettore e l’eletto sono due facce della stessa medaglia, se il primo non è consapevole delle qualità personali e del lavoro svolto antecedentemente al periodo elettorale da parte del candidato, al contempo quest’ultimo si troverà a gestire le sorti di intere comunità senza aver dovuto dimostrare l’idoneità ad assumere il ruolo di amministratore.

Se poi questa asimmetria informativa viene aggravata da metodi di selezione, per i ruoli pubblici, fondati su amicizia, parentela o scambi di favori personali, ecco che il degrado di un territorio è già pronto e confezionato rendendo tutti corresponsabili.

In ragione di ciò, dal 2015 circa, da semplici cittadini, costituitosi sia come Comitato pro aeroporto dello Stretto sia come MITI Unione del Sud, abbiamo provveduto a diffondere un metodo di gestione amministrativa condivisa del territorio, dove ogni cittadino, in linea con l’evoluzione dei principi normativi, ha oggi la possibilità di acquisire la consapevolezza necessaria per evitare ulteriori errori nella selezione dei rappresentanti che dovranno assumere un incarico istituzionale.

In questi anni, infatti, oltre le manifestazioni, le assemblee pubbliche, conferenze ed ogni altra attività sul territorio che chiunque avrebbe potuto svolgere, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a molteplici tavoli istituzionali, con i vari livelli di governo, grazie allo studio e all’elaborazione di documenti programmatici idonei a superare le criticità gestionali e le periodiche emergenze del nostro territorio.

Attività molto utili, in quanto se non si porta un atto in contraddittorio o se non lo si pone alla valutazione di fattibilità presso le sedi competenti, rimane nel limbo delle possibili buone idee o, peggio ancora, può confondersi con la sterile propaganda dei soliti politicanti.

Non a caso si è ottenuta l’emanazione di decreti interministeriali e di decreti regionali, si ottenuta la sospensione di procedure inique a carico delle comunità locali e si sono conseguiti altri importanti risultati da cittadini privi di incarichi istituzionali.

Tuttavia siamo consapevoli che non possiamo lasciar trascorrere altri anni a rincorrere e cercare di porre rimedio all’indolenza dei nostri interlocutori istituzionali, le condizioni della nostra città non ce lo consentono!

E’ necessaria l’applicazione di una concreta e strutturata programmazione per uscire definitivamente dalle periodiche emergenze e dare la valorizzazione economica che compete al nostro territorio.

Incontro pubblico

A tal riguardo, la Conferenza pubblica di venerdì 7 agosto, dalle ore 18:00 alle 20:00, presso l’Hotel Lungomare, viale Genoese Zerbi n. 13, avrà la finalità di presentare il programma con i candidati del MITI Unione del Sud per le amministrative di Reggio Calabria, a sigillo delle attività svolte in questi anni da liberi cittadini, al di fuori delle logiche di qualsiasi partito e degli interessi di parte, ma soprattutto verrà comunicato l’ultimo importante risultato conseguito dietro un costante lavoro di back office che consentirà realmente un rilancio economico del territorio.

Volutamente abbiamo scelto di operare e dimostrare i fatti prima delle elezioni per certificare che un territorio può svilupparsi solo attraverso i contenuti, le competenze e l’integrità dei rappresentanti, insomma tutte quelle qualità che non si possono acquistare ricorrendo semplicemente al potere mediatico, a quello economico oppure con l’utilizzo di strategie interpartitiche o ancora architettando coalizioni di finti poli civici.

Coerentemente abbiamo scelto anche di depositare la nostra lista di candidati per le sottoscrizioni dei cittadini, sostenendo alla carica di sindaco Fabio Putortì, direttamente presso la segreteria generale del Comune, senza rivolgerci ad alcun consigliere o rappresentante di partito per le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori.

Non è una casualità il fatto che, ad oggi, siamo l’unica lista che ha effettuato questa scelta e che sta coinvolgendo i cittadini nel procedimento amministrativo in questione affinché siano consapevoli che per cambiare Reggio Calabria ogni cittadino e cittadina devono fare la propria parte mettendoci la faccia.

E’ tempo infatti che i governi siano dei cittadini e non sui cittadini per i privilegi di pochi.

Il Direttivo del M.I.T.I. Unione del Sud con il candidato sindaco, Fabio Putortì