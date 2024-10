Comunali Reggio, il ‘Movimento civico reggino’ sostiene Angela Marcianò

Secondo il movimento civico reggino "Il secondo tempo per Falcomatà è finito, i cittadini non sono spettatori passivi"

I reggini sono stanchi di dover aspettare il fantomatico “secondo tempo” promesso, la bocciatura da parte di molti cittadini è netta viste le condizioni disastrose in cui versa la città.

Nessuno si aspettava miracoli dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ma almeno di poter vivere in una città quasi normale. Tra selfie, proclami e dirette Facebook, i problemi aumentano per chi cerca di vivere normalmente in una città bellssima come lo è Reggio Calabria, ma quando non si hanno i servizi essenziali garantiti diventa un inferno quotidiano.

Siamo fermamente convinti invece, che la dott. Angela Marcianò possa realmente fare la tanto acclamata“Svolta” che tutti aspettavano già da tempo.

In lei vediamo una donna molto forte e determinata, che nonostante le varie minacce subite negli anni, combatte ogni giorno sul territorio accanto ai cittadini.

Il profilo personale è di spessore elevato, oltre ad essere professoressa univeritaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e docente di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Messina , il 30 maggio 2014 è stata nominata con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri componente della “Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata.

Siamo molto contenti inoltre della presenza costante sul territorio,ed il dialogo e il confronto civile che ha con tutti i cittadini.

Reggio Calabria ha bisogno di un cambiamento radicale, e solo con una donna forte e preparata come la dott. Angela Marcianò questo potrà avvenire.