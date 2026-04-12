Comunali Reggio, Scopelliti spinge Cannizzaro: ‘La scelta migliore per la città’

“Questa città ha smesso di sognare, perché le classi dirigenti che l’hanno governata sono riuscite ad uccidere anche i sogni”

“Francesco Cannizzaro è la candidatura più forte e più autorevole del centrodestra reggino”.

Giuseppe Scopelliti, ex presidente della Regione Calabria, lo dice senza giri di parole durante l’inaugurazione della sede di Reggio Futura, questo pomeriggio, a Reggio Calabria, tracciando il profilo politico del deputato forzista e rilanciando il ruolo della lista di ‘Reggio Futura’ nella corsa verso Palazzo San Giorgio.

Nel suo intervento, Scopelliti esalta la figura di Cannizzaro:

“Siamo felicissimi di averlo accolto, di averlo come capolista perché, come ha detto molto bene Italo, la sua è stata una scelta sicuramente difficile, ma una scelta che ha dimostrato un grande attaccamento alla nostra città”. Poi aggiunge: “Noi non possiamo che dirgli grazie perché comunque è la scelta più forte e più autorevole che ci fosse in città nel centrodestra sicuramente”.

L’ex governatore prova a dare forza politica al progetto del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. Secondo Scopelliti, attorno a Cannizzaro si sta costruendo una proposta solida, sostenuta da una lista che definisce di “altissimo profilo”.

“Stiamo allestendo una lista di altissimo profilo. Io non me l’aspettavo, devo dirvi la verità, abbiamo ricevuto tantissime adesioni, siamo una lista veramente forte”, afferma. Un risultato che Scopelliti attribuisce anche al lavoro del presidente di Reggio Futura, Italo Palmara, del gruppo dirigente e di quanti in queste settimane stanno lavorando alla costruzione della proposta elettorale.

Nel suo intervento, Scopelliti riserva poi un passaggio importante a Franco Sarica, indicato come figura centrale in questa fase politica.

“Sta provando a definire un’ulteriore candidatura di prestigio”, dice, ringraziandolo per il lavoro svolto fino a oggi e auspicando per lui un futuro in Consiglio regionale:

“Franco, da galantuomo, da persona perbene, da uomo serio e coerente, sarebbe soltanto un valore aggiunto alla politica regionale”.

L’ex governatore ricorda anche la storia di Reggio Futura, definendola una realtà che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel centrodestra cittadino. Dal risultato del 2007 fino al 2014, quando il movimento arrivò a essere “primo movimento del centrodestra, tra anche i partiti, con circa il 10%”,

Non manca, poi, l’affondo contro le classi dirigenti che hanno amministrato la città negli ultimi anni. Scopelliti lega il tema del declino demografico alla mancanza di prospettive offerte ai giovani:

“Questa città ha smesso di sognare, perché le classi dirigenti che l’hanno governata sono riuscite ad uccidere anche i sogni”. E ancora: “Abbiamo un -17.000 abitanti in meno rispetto all’ultimo anno in cui abbiamo governato noi”.

Per l’ex presidente della Regione, il dato più preoccupante è l’assenza della fascia più giovane e dinamica della popolazione:

“Manca la fascia che va dai 18 ai 35-40 che è la parte più viva, più vivace, più lungimirante, capace anche creativa delle comunità. Noi non ci possiamo privare di questo”.

Da qui il richiamo ai progetti che il centrodestra intende mettere in campo, a partire dal tema dell’occupazione.

“Abbiamo presentato un progetto sull’occupazione”, ricorda Scopelliti, sostenendo che il Comune abbia risorse economiche ancora non utilizzate: “Il Comune ha ancora circa 800 milioni di euro che non ha speso”. L’obiettivo, spiega, è lanciare “un effetto shock” per convincere i giovani a restare in città: “Fermi, non si va via, si rimane qua”.

Infine, l’annuncio di un nuovo appuntamento:

“Sabato mattina vi aspettiamo tutti perché a Confindustria presenteremo un nuovo progetto, anche questo legato al campo del green, dell’energia, del risparmio energetico, riguardo all’edilizia”. Un progetto che, secondo Scopelliti, “può diventare un progetto pilota per l’intera regione e magari, perché no, anche a livello nazionale”.