Comunali Reggio, ricusata la lista ‘Ogni Giorno Reggio Calabria’

La lista Ogni Giorno Reggio Calabria è stata ricusata a causa di 28 firme oltre il limite massimo consentito.

Questa la motivazione addotta dalla commissione elettorale questa mattina presso Palazzo san Giorgio, all’atto dell’esclusione della lista dalla campagna elettorale.

“Intraprenderemo immediatamente ogni azione utile a tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei candidati – dichiara il coordinatore della lista, Vincenzo Barca – difenderemo con le unghie e con i denti la nostra lista, che gli uffici elettorali stessi hanno recepito, confermandone la piena regolarità, all’atto della presentazione, avvenuta nel pieno rispetto delle norme e delle scadenze’.