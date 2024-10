Comune di Reggio a rischio dissesto, Klaus Davi: “Gufi e becchini sperano nella catastrofe”

“Leggo dichiarazioni di gufi e becchini su una splendida città come Reggio Calabria, che sperano in un catastrofico dissesto che ucciderebbe quelle poche imprese sopravvissute nonostante la catatonia della politica… Mi domando dove sia finito il senso di responsabilità di chi occupa posizioni istituzionali. Mi domando cosa hanno fatto quando gli interessi di Reggio Calabria e della sua provincia sono stati ‘venduti’ cosicché la più grande città della Calabria è diventata fanalino di coda politico e istituzionale a causa di baratti inconfessabili…

E poi non dimentichiamo mai che in questa città solo pochi anni fa il turismo era stato affidato a Paolo Martino, nome ben noto, e non per le benemerenze nel settore del marketing territoriale… Auspico senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche affinché si eviti un provvedimento che sarebbe letale per l’immagine di una città violentata e dimenticata nonostante la sua struggente bellezza”. Queste le parole del giornalista e massmediologo Klaus Davi sul rischio dissesto a Reggio Calabria.