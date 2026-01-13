Comune di Reggio, cercasi presidente della Commissione Bilancio

Commissione Bilancio del Comune di Reggio Calabria senza presidente…e vice presidente. La scorsa settimana, il consigliere comunale di maggioranza Pino Cuzzocrea, appartenente alle liste civiche e delegato all’illuminazione pubblica, ha annunciato la sua decisione di dimettersi durante la seduta della commissione.

Cuzzocrea ha motivato il passo indietro con “scelte personali”, ma ha anche sottolineato la “poca coesione di questo periodo” all’interno della maggioranza che governa il Comune. Da prassi, la gestione della commissione in questi casi va al vice presidente, nella fattispecie Filippo Quartuccio.

Il consigliere comunale del gruppo Rinascita Comune però, per motivi personali che per il momento lo tengono fuori città, non potrà presiedere la Commissione Bilancio, una delle più delicate e importanti di Palazzo San Giorgio e che per queste ragioni non può permettersi lunghi periodi di pausa.

Era attesa per oggi una riunione di maggioranza proprio per sciogliere il nodo relativo alla nuova presidenza della Commissione Bilancio, rinviata a causa di un lutto che ha colpito il sindaco f.f. Mimmo Battaglia.

Nei prossimi giorni, il tema verrà affrontato con la volontà di individuare il nuovo presidente in tempi brevi. Quale il possibile erede di Pino Cuzzocrea? La ricerca va fatta soprattutto tra i consiglieri di maggioranza che non hanno al momento incarichi in altre commissioni.

I nomi che sono circolati maggiormente in queste ore sono quelli di Giuseppe Giordano (forse però oberato da impegni considerato che è già delegato per le circoscrizioni e fresco di incarico in qualità di Segretario particolare nello staff del consigliere regionale Giuseppe Falcomatà) e di Franco Barreca, delegato alla Manutenzione idrica e fognaria, stradale e cimiteri.

Ci sarebbe stato un sondaggio anche con Nino Castorina, dettosi non interessato a ricoprire la presidenza della Commissione Bilancio, mentre altre ipotesi potrebbero essere quelle relative a Massimiliano Merenda, Nancy Iachino o Santo Bongani, ultimo arrivato in Consiglio Comunale.

Il futuro presidente della Commissione Bilancio oltre a presiedere la stessa e gestire i lavori avrà anche un importante ruolo di ‘equilibratore’ considerati i numeri risicati fatti registrare, e in alcuni casi mancati, all’interno della maggioranza a causa dei malumori del gruppo Rinascita Comune. Ma era ancora l’era Falcomatà: adesso la musica sarà cambiata?