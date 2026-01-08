Reggio, Falcomatà ai saluti: ultimo giorno da sindaco, decadenza ufficiale

Dopo gli ultimi step burocratici, stavolta nessun ulteriore rinvio: Giuseppe Falcomatà da domani sarà solo consigliere regionale del Pd, Mimmo Battaglia il sindaco f.f. che guiderà il Comune fino alle elezioni

Titoli di coda. Dopo oltre 11 anni, Falcomatà dice addio a Palazzo San Giorgio. Dal 29 dicembre 2025, data dell’ultimo consiglio comunale con la presa d’atto dell’incompatibilità, l’ormai ex sindaco aveva continuato a vestire i panni di primo cittadino, firmando comunicati stampa e presenziando ad eventi ancora in qualità di sindaco.

Questo perchè serviva l’ultimo step burocratico verso l’effettiva decadenza. Come previsto dal Tuel infatti, “la deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto”.

Le festività di fine anno e dell’Epifania hanno fatto leggermente slittare il termine dei 5 giorni, prolungando ancora la decadenza del sindaco ‘Highlander’. Stavolta però nessun ulteriore rinvio: Giuseppe Falcomatà da domani sarà solo consigliere regionale del Pd, Mimmo Battaglia invece il sindaco f.f. che guiderà il Comune fino alle elezioni.