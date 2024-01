Reggio, il Comune si candida con cinque progetti al Programma Interreg Grecia-Italia 2021-27

Di seguito il comunicato stampa del Comune di Reggio Calabria.

Il Comune di Reggio Calabria guarda all’area Grecia-Italia al centro dell’attenzione comunitaria per quanto riguarda le sfide dell’ambiente, del riscaldamento climatico, dell’innovazione e dell’inclusione. L’assessore alla Città europea e resiliente, Carmelo Romeo, dà notizia che la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nella prima seduta di insediamento tenutasi a Palazzo San Giorgio, ha dato l’ok anche alla partecipazione al Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-27 che finanzia progetti congiunti tra entità italiane e greche, puntando sulla crescita verde e digitale e sfruttando le opportunità della blue economy.

In particolare, l’Amministrazione ha inteso presentare cinque proposte progettuali, in qualità di capofila o di partner, che rispondono alle priorità e agli obiettivi fissati dal Programma e che, nel caso in cui la partecipazione al bando dovesse andare a buon fine, saranno finanziate con risorse comunitarie.

Le iniziative hanno ad oggetto: lo scambio esperienziale delle industrie creative finalizzato alla valorizzazione turistico-culturale dei luoghi, con la previsione di un’area su cui intervenire con tecnologie digitali; la salvaguardia della costa marina dal punto di vista naturalistico e la riduzione dell’inquinamento marino per la tutela dell’ecosistema; lo studio comune sui Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima, con la previsione di un’area da rigenerare e valorizzare dal punto di vista ambientale; l’educazione informale ed esperienziale e il trasferimento delle conoscenze per migliorare l’apprendimento permanente, promuovendo una cultura di sviluppo delle competenze, dell’innovazione e dell’adattabilità all’interno delle comunità; il turismo sostenibile ed emozionale, che metta in relazione il turista con le comunità locali, rispettando l’autenticità delle comunità ospitanti e favorendo la tutela delle risorse ambientali, del patrimonio naturale e della biodiversità.

Sottolinea l’assessore Romeo: