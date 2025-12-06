Reggio, strappo di Rinascita Comune. Quartuccio: ‘Non siamo più parte della maggioranza’

Lo strappo, questa volta, è apertamente politico. Filippo Quartuccio ufficializza l’uscita dalla maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe Falcomatà e ridefinisce il posizionamento di Rinascita Comune, il gruppo nato insieme a Sera e Bongani.

Dopo un confronto diretto con il primo cittadino, risalente a qualche giorno fa, Quartuccio durante la conferenza stampa odierna ha chiarito anche alla stampa presente che non ci sono più le condizioni per continuare a riconoscersi nell’attuale maggioranza consiliare.

Leggi anche

“Come Rinascita Comune non sentiamo di appartenere a questo contesto”.

Una presa di distanza netta, che certifica l’ennesima frattura all’interno di un quadro politico già fragile a Palazzo San Giorgio.

La nuova collocazione sarà più critica e autonoma. Rinascita Comune non si pone all’opposizione pregiudiziale, ma nemmeno come parte organica della maggioranza.

“Valuteremo tutto ciò che arriverà in aula – ha spiegato Quartuccio. I provvedimenti utili alla collettività avranno il nostro favore, mentre quelli che hanno bisogno di approfondimento, vedranno il nostro impegno amministrativo e politico ancora più diretto”.

Lo strappo di Quartuccio e del suo gruppo ridisegna gli equilibri della maggioranza e apre una fase nuova nei rapporti con l’amministrazione.