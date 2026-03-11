Valorizzazione del Bergamotto, audizione di Tramontana in Commissione Attività produttive

Il presidente della Camera di Commercio ha illustrato i percorsi di sviluppo e promozione del prodotto annunciando un doppio appuntamento milanese per il festival Bergarè. Versace: 'Idea vincente che sosterremo con convinzione'

La VI Commissione consiliare (Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo), presieduta da Carmelo Versace, ha affrontato il tema della valorizzazione del bergamotto con l’audizione del presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana.

Tramontana ha espresso gratitudine per l’opportunità di condividere il percorso di tutela e promozione di un prodotto fortemente identitario per l’area metropolitana di Reggio Calabria, illustrando l’evoluzione dell’evento Bergarè, festival che coinvolge oltre 100 aziende del territorio che entrano in contatto con buyer esteri e che quest’anno – ha annunciato il presidente della Camera di Commercio – sarà organizzato anche a Milano, dove è previsto un doppio appuntamento.

Tramontana ha inoltre parlato della promozione dell’agrumiturismo attraverso il lancio del progetto “Le vie del Bergamotto” con itinerari dedicati, nonché del rilancio della Stazione Sperimentale delle Essenze e degli Agrumi, progetto che prevede la creazione del primo orto botanico in Italia dedicato agli agrumi, i cui lavori dovrebbero concludersi entro luglio, e che a breve sarà presentato anche in un’iniziativa bilaterale di approfondimento e studio con l’Università Bocconi.

«Valorizzare il tessuto economico legato al Bergamotto, puntando su quello che fa parte della nostra identità – ha commentato il presidente Versace – significa promuovere la storia del territorio di Reggio Calabria.

Il benessere economico, sociale e culturale legato al nostro “Oro verde” e all’intera filiera produttiva e commerciale – ha aggiunto Versace – è frutto della capacità di fare rete tra istituzioni, e il progetto di esportare a Milano un modello vincente come Bergarè, non può che trovarci favorevoli ed entusiasti.

Perché parliamo di un qualcosa che ci identifica a 360 gradi, e ci presenta in maniera diversa in Italia e nel mondo, grazie ad un’eccellenza in grado di rappresentare una matrice identitaria e il simbolo di unicità che contraddistingue il Bergamotto di Reggio Calabria».

Nel corso dei lavori della Commissione hanno chiesto chiarimenti e offerto spunti di discussione i consiglieri Giuseppe Giordano, Giuseppe Marino, Franco Barreca e Giovanni Latella.

Rispondendo alle loro domande Tramontana ha, tra le altre cose, chiarito che la produzione è aumentata notevolmente negli ultimi anni, aggiungendo che circa il 90% del prodotto è ancora destinato alla produzione di essenze per l’industria dei profumi e che la Camera di Commercio sta cercando di implementare l’utilizzo del bergamotto in altri settori, come la cosmesi e il consumo di prodotto fresco, per creare nuovi mercati e contrastare la riduzione dei prezzi causata dalla crescita esponenziale della produzione.