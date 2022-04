Licenziamento Fotia, è crisi nella maggioranza. Falcomatà accerchiato, Versace corre ai ripari?

I buoni sono scappati. La crisi all'interno della maggioranza al comune di Reggio Calabria non è una novità, dal rimpasto della giunta erano praticamente quotidiani i rumors di frizioni, malumori, attriti e divergenze di vedute. In queste situazioni, così fragili e delicate, basta una piccola miccia per far saltare il banco.

Il licenziamento di Pasquale Fotia dalla Città Metropolitana sembra aver provocato una deflagrazione talmente elevata che ha sorpreso, non poco, i due f.f. Versace e Brunetti. Ancora sino a ieri, seppure la situazione era piuttosto eloquente, entrambi rassicuravano parlando di 'normale dialettica' e minimizzavano rispetto al comunicato emesso dal gruppo Democratici e Progressisti.

Comprensibile la speranza di Brunetti e Versace di ricucire, in silenzio e dietro le quinte, gli attriti con il gruppo di Nino De Gaetano. Se il venerdi lasciava presagire venti di tensione all'interno della maggioranza, un sabato infuocato ha assicurato perturbazioni ancora peggiori dentro Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro.

Facebook 'parla', Falcomatà accerchiato

Due i post pubblicati su Facebook, al di là del contenuto (già eloquenti) sono i like a raccontare di una frattura non solo dentro la maggioranza, ma anche all'interno dello stesso Partito Democratico.

"Vicenda spiacevole, Fotia ha la mia solidarietà. Bisognerebbe sempre orientare le scelte al bene. È una cosa semplice, ma non scontata", le parole di Armando Neri, da ex fedelissimo di Falcomatà oramai da mesi in guerra aperta con il sindaco sospeso.

Mario Cardia invece, capogruppo in consiglio comunale del gruppo Democratici Progressisti, ha condiviso l'ultimo comunicato dei Dpm, fortemente contrario al licenziamento di Fotia.

In entrambi i casi, numerosi i like ai due post che offrono uno spaccato dello stato attuale all'interno della maggioranza. Dal consigliere ed ex vice sindaco Giuseppe Marino del Pd, a Marco Torchia (ex staff Città Metropolitana e compare d'anello di Falcomatà), passando per Angela Marra, anch'essa ex staff MetroCity, Enzo Sera, fratello del capogruppo Pd Peppe Sera, Adele Briganti, già coordinatrice lista S'intesi, sino a Franco Arcidiaco, storicamente vicino alla famiglia di Falcomatà ed ex membro dello staff del sindaco sospeso.

Sono soltanto alcuni dei like dal peso politico, ai quali si aggiunge il duro post di Franco Barreca del Pd. "La politica è cosa buona se fatta con spirito di servizio e per il bene della collettività. Diventa pessima se si usano mezzucci scorretti e viscidi per colpire più gli amici che i nemici".

Patata bollente per Versace

Una sorta di valanga che rischia di travolgere l'amministrazione comunale. La resa dei conti da far west vede le suoi origini nei giorni bollenti che hanno succeduto la sentenza del Processo Miramare ed è esplosa forse nel modo più inaspettato.

A Carmelo Versace spetta l'arduo compito dello scudiero, con le frecce amiche che in realtà sono destinate a Falcomatà e che l'attuale sindaco metropolitano, assieme a Brunetti, si trova a dover schivare. Fa quasi sorridere che, rispetto a quanto accade sul palcoscenico della politica reggina, i protagonisti siano in realtà due esponenti che stazionano (per motivi diversi) dietro le quinte, ovvero Falcomatà e De Gaetano.

I due 'protagonisti invisibili', in passato decisamente più vicini dal punto di vista politico, sembrano avere in mano buona parte del destino delle due amministrazioni, comunale e metropolitana. Per poter andare avanti...una soluzione (l'unica?) è quella di tornare indietro, riavvolgendo le lancette a prima che Versace con un decreto defenestrasse Fotia.

Questa la richiesta, neppure tanto velata, del gruppo Democratici e Progressisti al sindaco metropolitano Versace nel corso di una riunione che si è tenuta ieri. La risposta? Sin troppo facile indovinare. "Datemi qualche giorno per riflettere, vi farò sapere la prossima settimana", le parole di Versace, secondo quanto raccolto da CityNow. Sarà quindi un weekend di riflessioni, per ingannare l'attesa è consigliabile nel frattempo volgere lo sguardo a Facebook e ai suoi segnali non troppo nascosti....