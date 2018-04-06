Prima Comunione, tappa importante di vita. Festeggia all’Hostaria dei Campi
Menù personalizzati e cucina di qualità nel ristorante del centro città per rendere indimenticabile il giorno della Prima Comunione
06 Aprile 2018 - 10:06 | di Eva Curatola
Il periodo delle comunioni è alle porte, l’Hostaria dei Campi si prepara ad ospitarvi.
Nessuna indecisione su dove festeggiarle. L’Hostaria dei Campi c’è per regalarvi solo il meglio, occupandosi di ogni piccolo dettaglio per rendere questo giorno indimenticabile. Menù personalizzati adatti ad ogni esigenza vi aspettano presso il ristorante del centro città che, ancora una volta, vi invita a provare la sua gustosa cucina fatta solamente di prodotti di alta qualità e tanta, tanta passione.
Affidati all’Hostaria dei Campi e prenota allo 0965.324003 dopo le 17,30 oppure chiama il 349.3610766.
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